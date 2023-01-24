Названы фавориты «Оскара-2023» в основных номинациях

Кинообозреватель Антон Хоменко весь год следил за развитием событий в кинематографе, чтобы рассказать, кто является фаворитом премии. В этом материале он собрал главных претендентов на основные номинации «Оскара».

Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу" Кадр из фильма "Все везде и сразу"

«Всё везде и сразу»

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Режиссёры Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

Слышал мнение, что «Всё везде и сразу» — чуть ли не лучший фильм прошлого года. В принципе, допускаю, что так и есть. Картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта попала в огромное количество рейтингов и является одним из фаворитов оскаровской гонки. Вообще не удивлюсь, если фильм заберет главную статуэтку.

В какой-то степени «Всё везде и сразу» — автобиографичное кино. Кван и Шайнерт уже прогремели на весь мир несколько лет назад, показав непонятную ленту «Человек — швейцарский нож»18+ с Полом Дано и Дэниелом Рэдклиффом в главных ролях, за что получили в свой адрес огромное количество проклятий от кинематографического сообщества. Теперь эта работа и репутация, возникшая в результате вокруг режиссерского дуэта, осталась в прошлом — как будто в параллельной вселенной.

«Всё везде и сразу» содержит в себе массу отсылок к фильмам, давно ставших классикой мирового кино. Легко угадывается «Матрица»16+, «Индиана Джонс и Храм судьбы»12+, «Космическая одиссея»12+, «Рататуй»0+ и многое другое. Всё это очень красиво, интересно и совершенно не мешает понимать саму суть проблемы главных героев. Хотя создатели фильма (в том числе продюсеры братья Руссо, известные, прежде всего, по фильмам студии Marvel) серьезно постарались, чтобы максимально усложнить задачу зрителям и сделать просмотр далеко не увеселительным мероприятием.

Я оценил «Всё везде и сразу», но фильм оказался тяжёлым. Да, это суперамбициозный проект для дуэта сценаристов и режиссёров. Увы, их амбиции часто уступают место чрезмерному желанию удариться в целый ряд киноэкспериментов, что называется, в одном флаконе, превращая результат в длинный и перегруженный жанровый рататуй, в полезный, но утомительный опыт. Главная звезда — Мишель Йео. Она потрясающая актриса, и во «Всё везде и сразу» выкладывается на все 110% и является центральной фигурой фильма. Но не потому, что играет главную роль. Ее работа потребовала массу эмоций и физического труда. Удивительно наблюдать, как Йео жонглирует своими актерскими способностями, учитывая, насколько сложная ей досталась роль.

Мишель Йео — одна из главных претенденток на «Оскар», но у нее серьезный конкурент — Кейт Бланшетт. Но уверен, что как минимум одна актёрская статуэтка точно уйдёт «Всё везде и сразу» — в борьбе за награду за мужскую роль второго плана почти наверняка победит Ке Хюи Куан. Вряд ли в неё сможет вмешаться кто-то из дуэта Брендан Глисон/Барри Кеоган из «Банши Инишерина».,

«Банши Инишерина»

Режиссёр Мартин Макдона

Падрайк Суиллеабхайн (Колин Фаррелл) и Колм Доэрти (Брендан Глисон) — лучшие друзья. Они встречаются в пабе каждый день. Эта традиция настолько стара, что кто-либо на крошечном острове Инишерин не может вспомнить, когда она зародилась. Однажды Колм довольно просто, но окончательно заявляет, что их дружбе пришел конец. Беззаботный Падрайк испытывает по этому поводу гамму эмоций — от недоумения до надежды и горького разочарования. Колин Фаррелл почти гениально передаёт чувства своего героя. Уверен, что эта работа принесет ему «Оскар».

Падрайк изо всех сил пытается понять, что происходит. Его вселенная и так слишком мала, чтобы терять людей, а он их теряет. Никто другой — от деревенского наркомана Барри Кеогана до здравомыслящей сестры Падрайка, которую играет Керри Кондон, — не может понять, что произошло. Зритель тем более ничего не понимает, но в этом и есть весь Мартин Макдона. Колм с трудом может прояснить свою позицию, хотя глубина его отчаяния становится ясна в тот момент, когда он обещает Падрайку, что будет отрезать себе по пальцу каждый раз, когда его бывший друг с ним заговорит.

Особенность подхода Макдоны заключается в сочетании чёрного юмора с вымученной психологией. Впечатляет, что он никогда не упускает из виду центральный конфликт повествования, даже когда его история в значительной степени направлена на исследование некоей внутренней дилеммы. Для некоторых людей сила в одиночестве. Это шанс начать всё заново и порвать с тем, что уже давно переросло их потребности. Для других одиночество — тюрьма и ещё более мрачное наказание, чем смерть. Самое захватывающее направление этой истории — показать цену обеих точек зрения.

Запоздалая решимость Колма стать замученным художником и обида и одиночество Падрайка символизируют психологическое столкновение этих путей. Социальный упадок типичен для всей фильмографии Макдоны, где моральный компас жестоких антигероев постепенно сбивается. Таким образом, психологическая нить сюжета «Банши Инишерина» удивительным образом сочетает в себе юмор и напряжение, что позволяет избежать любых ненужных твистов.

«Фабельманы»

Режиссёр Стивен Спилберг

По окончании Чикагского университета Дэйв Кер был кинокритиком в местных изданиях Chicago Reader и Chicago Tribune. В общей сложности работе в этих изданиях он посвятил почти двадцать лет. При анализе фильмов Кер уделял внимание не столько социальной и нарративной, сколько визуальной составляющей. Его развёрнутые кинообзоры, написанные в разное время, были переизданы Чикагским университетом в 2011 году. Кер прославился нонконформистскими взглядами, которые не стыковались с мейнстримом американской кинокритики тех времен. В своих коротких, но ёмких рецензиях длиной в один абзац он высмеивал общепризнанных гениев артхауса и реабилитировал голливудский ширпортреб середины XX века. Мишенью его критики часто становились фильмы модных в то время режиссёров: Копполы, Аллена, Вайды, Линча и братьев Коэн.

В 1984 году после выхода фильма «Индиана Джонс и Храм Судьбы» досталось и Стивену Спилбергу. Дэйв Кер сравнил режиссера с «десятилетним мальчиком, который пытается вывести из себя младшую сестру, подвешивая ей перед лицом дохлого червя». Несмотря на то, что мнение Кера часто отличалось от мнения его коллег, подобная метафора ярко отражала отношение к режиссёру в кинематографической тусовке того времени.

В прошлом году вышел, пожалуй, самый автобиографичный фильм Спилберга. В «Фабельманах» он уже не скрывается за образами своих героев. В этой тёплой, остроумной и трогательной картине мы встречаемся с тем самым десятилетним мальчиком, который пугает своих младших сестер скелетом на пружине, обливает их фальшивой кровью и с восторгом наблюдает, как игрушечный паук вызывает хаос на семейном обеде. Но главное, мы начинаем понимать, как эти, на первый взгляд, хулиганские замашки сделали Спилберга, возможно, самой значительной фигурой американского кинематографа конца XX века, а его фильмы, учитывая очень личную семейную историю, стали зеркалом для зрителей.

В одном из эпизодов Джон Форд (четырехкратный лауреат «Оскара» за режиссуру, которого в «Фабельманах» сыграл Дэвид Линч) советует юному Сэму в своих кадрах обращать внимание на горизонт, потому что расположение горизонта может передать тысячу слов одной картинкой. В «Искателях» Форда знаменитый последний кадр показывает Джона Уэйна в узкой рамке, образованной дверным проемом и горизонтом, намекая на то, чем заканчивается история его персонажа, но в то же время оставляя зрителю простор для альтернативного финала. В «Фабельманах» Спилберг использует тот же прием, но поднимает горизонт, чтобы предложить Сэму бескрайние просторы будущего. Это великолепная, тщательно отрисованная работа. Возможно, лучшая финальная сцена за весь прошлый год.

«Тар»

Режиссёр Тодд Филд

Мир настолько велик, что если тебя не признали, обидели или отменили где-то в одном месте, то в другом могут носить на руках. Именно об этом фильм Тодда Филда «Тар». А ещё о том, что нельзя доминировать в чем-то вечно, даже если ты очень хорош в своей уникальной профессии. Главная героиня Лидия Тар (эта роль принесёт Кейт Бланшетт третий «Оскар») — жёсткая и сложная женщина, которая сама пробилась наверх и достигла небывалых успехов в исключительно мужской профессии. Она дирижёр и композитор. Чтобы вы понимали, насколько это мужской мир: Хильдур Гуднадоуттир — единственная женщина, которая получала «Оскар» за лучшую музыку к фильму. И, по-моему, единственная, кто вообще номинировалась. В обозримом будущем, если вдруг так случится, что награду в этой номинации снова получит женщина, то это снова будет Хильдур Гуднадоуттир. Неслучайно именно она написала музыку к «Тар».

Людям вроде Лидии Тар очень сложно существовать в либеральном мире, где принято относиться ко всем исключительно бережливо, чтобы не дай бог не поранить тонкую душевную организацию. Тар чётко знает, чего она хочет в любой ситуации, её позиция всегда сформирована заранее и того же она требует от своих подопечных. Слабаки в её окружении просто не приживаются и отваливаются сами. Это ярко показано в насыщенной сцене, где она ведет лекцию и говорит с одним из учеников, которому не нравится музыка Баха, потому что он белый, а Бетховена — потому что тот был слишком любвеобилен.

С другой стороны, Лидия Тар далеко не бездушна. Она нежна со своей семьёй, любит дочь Петру, у неё тёплые отношения с помощницей Фрэнсис. «Она не была одной из нас», — пренебрежительно комментирует Тар свою отчисленную ученицу, которая завалила её электронными письмами. Но когда эта ученица убивает себя и оставляет обвинительную записку, Лидия обнаруживает, что её мир перевернулся из-за обрушившейся волны хейта в социальных сетях.

Режиссёр и сценарист Тодд Филд играет со зрителем на протяжении всего фильма, предлагая различные точки зрения на Лидию Тар, прежде чем окунуться вслед за ней в ключевой период её жизни. Повествование развивается плавно, обыгрывая растущий список проектов Лидии Тар. Ее приоритеты становятся несбалансированными, из-за чего внимание и концентрация рассеиваются, но она никогда не идет на компромисс со своим чувством собственного достоинства. Ярчайший актерский перфоманс Кейт Бланшетт, не оставляющий альтернатив — это лучшая женская роль 2022 года.

«Говорят женщины»

Режиссёр Сара Полли

Группа женщин в меннонитской общине тайно собирается на сеновале, чтобы обсудить, как дать отпор мужчинам, которые в течение многих лет накачивали их наркотиками и насиловали. Одни выступают за то, чтобы бороться, другие говорят, что нужно игнорировать преступления, третьи настаивают на бегстве из колонии. «Говорят женщины» — первая режиссерская работа Сары Полли после автобиографического фильма «Истории, которые мы рассказываем» 2012 года. Это жгучая история, в которой ловко используется точка зрения субкультуры, чуждой многим из нас, для изучения более широких вопросов о том, как любое общество реагирует на жестокое обращение с женщинами.

«Говорят женщины» снят по роману Мириам Тэйвс, который в свою очередь основан на реальных событиях, произошедших в Боливии в 2011 году. Это фильм, где героини постоянно о чём-то говорят. Но главное, что делает Сара Полли — пристально фокусируется на лицах женщин, а актрисы, которые их играют, моментально передают точку зрения своих персонажей. Весь актёрский состав великолепен, но выделяются Клэр Фой в роли злой Саломеи и Руни Мара в роли блаженной Оны. Сара Полли привносит ощущение кинематографичности в каждый кадр, ни на минуту не позволяя фильму казаться статичным или похожим на экранизацию пьесы. Она тщательно использует воспоминания своих героинь, чтобы сделать акцент на их важных свидетельствах. Все это подчёркивается напряжённым саундтреком композитора Хильдур Гуднодоттир.