Вышел трейлер комедии "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер комедийного фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", релиз которого состоится 2 февраля.

Четыре друга, встретившиеся субботним утром за бокалом шампанского, обсуждают насущные жизненные проблемы. В этот раз мужчины говорят о первой любви, рассуждают о женской дружбе и умении жить и радоваться каждому дню.