Вышел трейлер комедии "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер комедийного фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", релиз которого состоится 2 февраля.
Четыре друга, встретившиеся субботним утром за бокалом шампанского, обсуждают насущные жизненные проблемы. В этот раз мужчины говорят о первой любви, рассуждают о женской дружбе и умении жить и радоваться каждому дню.
Главные роли в картине исполнили Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Максим Виторган, Дмитрий Нагиев и Гарик Харламов. Режиссером картины выступил Михаил Поляков.
Смотрите в кино со 2 февраля.