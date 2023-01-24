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2 часа назад

Вышел трейлер комедии "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"

Стелла Шмель

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер комедийного фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", релиз которого состоится 2 февраля.

Четыре друга, встретившиеся субботним утром за бокалом шампанского, обсуждают насущные жизненные проблемы. В этот раз мужчины говорят о первой любви, рассуждают о женской дружбе и умении жить и радоваться каждому дню.

Главные роли в картине исполнили Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Максим Виторган, Дмитрий Нагиев и Гарик Харламов. Режиссером картины выступил Михаил Поляков.

Смотрите в кино со 2 февраля.

Фильмы,Видео,Ростислав Хаит,Александр Демидов,Леонид Барац,Михаил Поляков,Гарик Харламов,Камиль Ларин,Максим Виторган,Дмитрий Нагиев,
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