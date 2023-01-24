«Кот в сапогах 2» собрал $ 300 миллионов

Издание Deadline сообщило, что мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» собрал в мировом прокате $ 300 млн. Это с учётом того, что лента уже вышла в онлайне — очень неплохие результаты.

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За всё время с начала пандемии COVID-19 картина показала третий результат среди анимационных проектов. На первом месте — «Миньоны: Грювитация», а на втором расположился мультфильм «Зверопой 2». «Кот в сапогах 2» наверняка соберёт ещё больше, но вряд ли перегонит первые два проекта.