Режиссер выдвинутого на «Оскар» российского фильма оценил шансы на победу

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У выдвинутого на престижную премию «Оскар» российского фильма «Выход» есть шансы на победу. Об этом заявил соавтор проекта, режиссер Максим Арбугаев, его слова приводит РИА Новости.

При этом, по словам Арбугаева, для него победой является уже сам факт номинации на премию. Он добавил, что собирается приехать на церемонию вручения «Оскара».

«Думаю, шансы получить "Оскар" есть. От нас сейчас ничего не зависит, остается только надеяться на победу», — оценил Арбугаев возможность получить премию и стать автором лучшего короткометражного документального фильма года.