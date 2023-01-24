Опубликован список номинантов на «Оскар-2023»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 95-ю премию «Оскар». Имена кандидатов огласили артистка Эллисон Уильямс, а также актер и музыкант Риз Ахмед. Запись трансляции доступна на YouTube-канале премии.
«Аватар: Путь воды»
«Банши Инишерина»
«Элвис»
«Все везде и сразу»
«Фабельманы»
«Тар»
«Топ Ган: Мэверик»
«Треугольник печали»
«Говорят женщины»
Мартин Макдона («Банши Инишерина»)
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)
Стивен Спилберг («Фабельманы»)
Тодд Филд («Тар»)
Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)
Остин Батлер («Элвис»)
Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
Брендан Фрейзер («Кит»)
Пол Мескал («Солнце моё»)
Кейт Бланшетт («Тар»)
Мишель Йео («Все везде и сразу»)
Ана де Армас («Блондинка»)
Андреа Райсборо («Ради Лесли»)
Мишель Уильямс («Фабельманы»)
Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)
Барри Кеоган («Банши Инишерина»)
Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)
Джадд Хирш («Фабельманы»)
Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навсегда»)
Хонг Чау («Кит»)
Керри Кондон («Банши Инишерина»)
Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)
Стефани Сюй («Все везде и сразу»)
«Банши Инишерина»
«Все везде и сразу»
«Фабельманы»
«Тар»
«Треугольник печали»
«На Западном фронте без перемен»
«Достать ножи: Стеклянная луковица»
«Жить»
«Топ Ган: Мэверик»
«Женские сплетни»
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Черная пантера: Ваканда навсегда»
«Топ Ган: Мэверик»
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Бэтмен»
«Элвис»
«Топ Ган: Мэверик»
«Прощание по-ирландски»
«Ивалу»
«Ученица»
«Ночная поездка»
«Красный чемодан»
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Элвис»
«Фабельманы»
«Вавилон»
«Черная пантера: Ваканда навсегда»
«Элвис»
«Все везде и сразу»
«Мистер Харрис едет в Париж»
Naatu Naatu, («RRR: Рядом ревет революция»)
Lift Me Up («Черная пантера: Ваканда навсегда»)
Hold My Hand («Топ Ган: Мэверик»)
dis is a Life («Все везде и сразу»)
Applause («Теперь вместе»)
«На Западном фронте без перемен»
«Вавилон»
«Банши Инишерина»
«Всё везде и сразу»
«Фабельманы»
«На Западном фронте без перемен»
«Бэтмен»
«Черная пантера: Ваканда навсегда
«Элвис»
«Кит»
«На Западном фронте без перемен»
«Аргентина, 1985»
«Близко»
«Иа»
«Тихоня»
«Банши Инишерина»
«Элвис»
«Всё везде и сразу»
«Тар»
«Топ Ган: Мэверик»
«Все, что дышит»
«Вулкан любви»
«Вся красота и кровопролитие»
«Дом из щепок»
«Навальный»
«Эффект Марты Митчелл»
«Как измеряется год?»
«Заклинатели слонов»
«Выход»
«Незнакомец у ворот»
«Тар»
«Элвис»
«Империя света»
«На западном фронте без перемен»
«Бардо»
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
«Марсель, ракушка в ботинках»
«Кот в сапогах: Последнее желание»
«Я краснею»
«Морской монстр»
«Мальчик, Крот, Лис и Конь»
«Летающий моряк»
«Продавцы льда»
«Мой год членов»
«Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»
Больше всего номинация получила картина «Все везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11.
Основное голосование по выбору победителей пройдет с 2 по 7 марта, а 95-я церемония награждения состоится 12 марта в лос-анджелесском театре «Долби».