Опубликован список номинантов на «Оскар-2023»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 95-ю премию «Оскар». Имена кандидатов огласили артистка Эллисон Уильямс, а также актер и музыкант Риз Ахмед. Запись трансляции доступна на YouTube-канале премии.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Лучший фильм

Видео дня

«Аватар: Путь воды»

«Банши Инишерина»

«Элвис»

«Все везде и сразу»

«Фабельманы»

«Тар»

«Топ Ган: Мэверик»

«Треугольник печали»

«Говорят женщины»

Лучший режиссер

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)

Лучшая мужская роль

Остин Батлер («Элвис»)

Пол Мескал («Солнце моё»)

Лучшая женская роль

Мишель Йео («Все везде и сразу»)

Лучшая мужская роль второго плана

Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)

Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навсегда»)

Хонг Чау («Кит»)

Керри Кондон («Банши Инишерина»)

Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)

Стефани Сюй («Все везде и сразу»)

Лучший оригинальный сценарий

«Банши Инишерина»

«Все везде и сразу»

«Фабельманы»

«Тар»

«Треугольник печали»

Лучший адаптированный сценарий

«На Западном фронте без перемен»

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

«Жить»

«Топ Ган: Мэверик»

«Женские сплетни»

Лучшие визуальные эффекты

«На Западном фронте без перемен»

«Аватар: Путь воды»

«Черная пантера: Ваканда навсегда»

«Топ Ган: Мэверик»

Лучший звук

«На Западном фронте без перемен»

«Аватар: Путь воды»

«Бэтмен»

«Элвис»

«Топ Ган: Мэверик»

Лучший игровой короткометражный фильм

«Прощание по-ирландски»

«Ивалу»

«Ученица»

«Ночная поездка»

«Красный чемодан»

Лучший дизайн

«На Западном фронте без перемен»

«Аватар: Путь воды»

«Элвис»

«Фабельманы»

Лучший дизайн костюмов

«Вавилон»

«Черная пантера: Ваканда навсегда»

«Элвис»

«Все везде и сразу»

«Мистер Харрис едет в Париж»

Лучшая оригинальная песня

Naatu Naatu, («RRR: Рядом ревет революция»)

Lift Me Up («Черная пантера: Ваканда навсегда»)

Hold My Hand («Топ Ган: Мэверик»)

dis is a Life («Все везде и сразу»)

Applause («Теперь вместе»)

Лучший саундтрек

«На Западном фронте без перемен»

«Вавилон»

«Банши Инишерина»

«Всё везде и сразу»

«Фабельманы»

Лучший грим и причёски

«На Западном фронте без перемен»

«Бэтмен»

«Черная пантера: Ваканда навсегда

«Элвис»

«Кит»

Лучший фильм на иностранном языке

«На Западном фронте без перемен»

«Аргентина, 1985»

«Близко»

«Иа»

«Тихоня»

Лучший монтаж

«Банши Инишерина»

«Элвис»

«Всё везде и сразу»

«Тар»

«Топ Ган: Мэверик»

Лучший документальный фильм

«Все, что дышит»

«Вулкан любви»

«Вся красота и кровопролитие»

«Дом из щепок»

«Навальный»

Лучший документальный короткометражный фильм

«Эффект Марты Митчелл»

«Как измеряется год?»

«Заклинатели слонов»

«Выход»

«Незнакомец у ворот»

Лучшая операторская работа

«Тар»

«Элвис»

«Империя света»

«На западном фронте без перемен»

«Бардо»

Лучший мультфильм

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

«Марсель, ракушка в ботинках»

«Кот в сапогах: Последнее желание»

«Я краснею»

«Морской монстр»

Лучший короткометражный мультфильм

«Мальчик, Крот, Лис и Конь»

«Летающий моряк»

«Продавцы льда»

«Мой год членов»

«Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»

Больше всего номинация получила картина «Все везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11.

Основное голосование по выбору победителей пройдет с 2 по 7 марта, а 95-я церемония награждения состоится 12 марта в лос-анджелесском театре «Долби».

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