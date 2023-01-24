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1 час назад

Российский режиссер Максим Арбугаев прокомментировал номинацию на "Оскар"

Мария Иглина

Некоторое время назад американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар". В категории "Лучший короткометражный документальный фильм" попала картина якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых "Выход". Арбугаев в беседе с "Лентой.ру" поделился своими впечатлениями.

Российский режиссер прокомментировал номинацию на "Оскар"
Фото: Кадр из фильма "Выход"Кадр из фильма "Выход"

"Я был в окружении моей семьи, когда это все объявляли, по видеосвязи была моя сестра Женя, мы все в режиме онлайн синхронизировались и смотрели [трансляцию]. Это чудо. Герой нашего фильма прилетел позавчера, и вот сегодня он был вместе со мной. Мы сейчас все вместе, все вместе смотрели церемонию объявления. Это очень, очень круто получать такую новость вместе с героем", — рассказал режиссер.

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Он также отметил, что у него есть шансы на победу, однако для него это вовсе не главное:

"Для нас номинация — это уже победа, мы прикоснулись к самому важному в мире кино событию".

Кинолента "Выход" рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку для наблюдения миграции моржей.

Церемония награждения премии "Оскар" пройдет 12 марта.

Ранее был опубликован список номинантов на "Оскар-2023".

Фильмы,Оскар,
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