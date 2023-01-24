Российский режиссер прокомментировал номинацию на "Оскар"

Некоторое время назад американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар". В категории "Лучший короткометражный документальный фильм" попала картина якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых "Выход". Арбугаев в беседе с "Лентой.ру" поделился своими впечатлениями.
"Я был в окружении моей семьи, когда это все объявляли, по видеосвязи была моя сестра Женя, мы все в режиме онлайн синхронизировались и смотрели [трансляцию]. Это чудо. Герой нашего фильма прилетел позавчера, и вот сегодня он был вместе со мной. Мы сейчас все вместе, все вместе смотрели церемонию объявления. Это очень, очень круто получать такую новость вместе с героем", — рассказал режиссер.
Он также отметил, что у него есть шансы на победу, однако для него это вовсе не главное:
"Для нас номинация — это уже победа, мы прикоснулись к самому важному в мире кино событию".
Кинолента "Выход" рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку для наблюдения миграции моржей.
Церемония награждения премии "Оскар" пройдет 12 марта.