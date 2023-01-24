Российский режиссер прокомментировал номинацию на "Оскар"

"Я был в окружении моей семьи, когда это все объявляли, по видеосвязи была моя сестра Женя, мы все в режиме онлайн синхронизировались и смотрели [трансляцию]. Это чудо. Герой нашего фильма прилетел позавчера, и вот сегодня он был вместе со мной. Мы сейчас все вместе, все вместе смотрели церемонию объявления. Это очень, очень круто получать такую новость вместе с героем", — рассказал режиссер.