Вышел трейлер фильма ужасов "Яд медузы"

У сиквела другие режиссер и сценарист, но прежний продюсер - Скотт Джеффри, написавший скрип оригинальной ленты и вообще большой и плодовитый затейник. Джеффри мы знаем, в частности, по таким произведениям, как "Винни Пух: Кровь и мед" и его заявленному сиквелу, линейкам "Отель "Динозавр" и "Зубная фея", картинам "Ёлка-убийца", "Щелкунчик убивает", "Проклятие Шалтая-Болтая", грядущему хоррору про "Бэмби" и еще сотне проектов.