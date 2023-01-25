Вышел трейлер фильма ужасов "Яд медузы"

Опубликован трейлер хоррора "Яд медузы" (Medusa`s Venom / 18+). Это продолжение "Проклятия Горгоны" (Medusa: Queen of the Serpents) 2020-го, где героиня после укуса змеи мутировала в плотоядного монстра.
У сиквела другие режиссер и сценарист, но прежний продюсер - Скотт Джеффри, написавший скрип оригинальной ленты и вообще большой и плодовитый затейник. Джеффри мы знаем, в частности, по таким произведениям, как "Винни Пух: Кровь и мед" и его заявленному сиквелу, линейкам "Отель "Динозавр" и "Зубная фея", картинам "Ёлка-убийца", "Щелкунчик убивает", "Проклятие Шалтая-Болтая", грядущему хоррору про "Бэмби" и еще сотне проектов.
По центру истории теперь девушка Лола (Бекка Хирани), посвящение которой в Круг Медузы оказалось более чреватым, чем она предполагала.
Релиз - 14 февраля.