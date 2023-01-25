Российский документальный фильм «Выход» номинирован на «Оскар»

Картина была снята в разгар пандемии в 2020 году, съемки длились три месяца. Фильм рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалева на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке. Исследователь северной фауны на протяжении десяти лет наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей.