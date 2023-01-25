Российский документальный фильм «Выход» номинирован на «Оскар»

Российский фильм «Выход» номинирован на кинопремию «Оскар». Это документальная короткометражная лента якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых, передает «МИР 24».
Картина была снята в разгар пандемии в 2020 году, съемки длились три месяца. Фильм рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалева на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке. Исследователь северной фауны на протяжении десяти лет наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей.
Короткометражка «Выход» уже завоевала несколько международных наград. А теперь замахнулась и на «Оскар». Победителей озвучат 12 марта.