Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
30 минут назад

Российский документальный фильм «Выход» номинирован на «Оскар»

Мир24

Российский фильм «Выход» номинирован на кинопремию «Оскар». Это документальная короткометражная лента якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых, передает «МИР 24».

Российский документальный фильм «Выход» номинирован на «Оскар»
Фото: Кадр из фильма «Выход»Кадр из фильма «Выход»

Картина была снята в разгар пандемии в 2020 году, съемки длились три месяца. Фильм рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалева на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке. Исследователь северной фауны на протяжении десяти лет наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей.

Короткометражка «Выход» уже завоевала несколько международных наград. А теперь замахнулась и на «Оскар». Победителей озвучат 12 марта.

Фильмы,Оскар,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители