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1 час назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Гильермо дель Торо

Мира Маркина

Гильермо дель Торо неспроста называют сказочником Голливуда. В своих картинах ему удается создавать невероятные фантастические миры. При этом режиссер не просто рассказывает сказку, но также затрагивает серьезные проблемы, которые волнуют общество.

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Гильермо дель Торо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробнее о лучших фильмах Гильермо дель Торо – в материале "Рамблера".

"Хребет дьявола", 2001

Кадр из фильма "Хребет дьявола"

После смерти отца 12-летний Карлос попадает в школу Санта-Лусии, где за ним должны приглядывать директриса и профессор. Приют перегружен, но директриса сочувственно принимает ребенка. В приюте Карлос знакомится не только с детьми, но и с призраком убитого воспитанника, чья трагическая история до сих пор не разгадана.

"Лабиринт Фавна", 2006

Кадр из фильма "Лабиринт Фавна"

Мрачная сказка повествует историю девочки Офелии, которой пришлось переехать в дом отчима. Здесь героиня знакомится с мистическими созданиями, которые убеждают ее в том, что она не тот человек, которым себя считает. Офелии предстоит найти путь в свой родной дом, но для этого придется пройти через три испытания.

"Приют", 2007

Кадр из фильма "Приют"

Лучшие годы своей жизни Лаура провела в сиротском приюте на побережье. Спустя 30 лет уже взрослая героиня навещает дом детства с мужем и сыном Симоном. Лаура намерена восстановить приют и открыть его для новых воспитанников, как вдруг исчезает ее сын.

"Бьютифул", 2009

Кадр из фильма "Бьютифул"

Разведенный отец двоих детей Уксбаль помогает получить работу нелегальным иммигрантам, из-за чего находится на плохом счету у полиции. Внезапно герой узнает, что неизлечимо болен, и начинает готовиться к смерти.

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"Форма воды", 2017

Кадр из фильма "Форма воды"

Действие картины разворачивается в 1960-е. Немая девушка Элайза работает уборщицей в научной лаборатории. Ее сотрудники изучают отловленного человека-амфибию самыми жестокими способами. Элайза влюбляется в существо и решает помочь ему сбежать.

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