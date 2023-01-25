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1 час назад

Названы номинанты на «Оскар-2023»

Газета.Ru

Американская ежегодная киноакадемия объявила список номинантов премии «Оскар-2023». На главную номинацию кинопремии в категории «Лучший фильм» в этом году претендуют 10 фильмов. В их числе такие картины как «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, автобиографическая драма Стивена Спилберга «Фабельманы», остросоциальная сатира Рубена Эстлунда «Треугольник печали», трагикомедия Мартина Макдона «Банши Инишерина» и другие. Картина Дэн Кван и Дэниэл Шайнерта «Все везде и сразу» стала лидером по числу номинаций на «Оскар» в этом году — у нее их 11.

1/10 «Аватар: Путь воды» (2022) Режиссер: Джеймс Кэмерон
Фото: 20th Century Studios
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2/10 «Фабельманы» (2022) Режиссер: Стивен Спилберг
Фото: Universal Pictures
3/10 «Тар» (2022) Режиссер: Тодд Филд
Фото: Focus Features
4/10 «Элвис» (2022) Режиссер: Баз Лурман
Фото: Bazmark Films
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5/10 «Все везде и сразу» (2021) Режиссеры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Фото: А24
6/10 «На западном фронте без перемен» (2022) Режиссер: Эдвард Бергер
Фото: Netflix
7/10 «Банши Инишерина» (2022) Режиссер: Мартин Макдона
Фото: Fox Searchlight Pictures
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8/10 «Треугольник печали» (2022) Режиссер: Рубен Эстлунд
Фото: arte France Cinema
9/10 «Говорят женщины» (2022) Режиссер: Сара Полли
Фото: Plan B Entertainment
10/10 «Топ Ган: Мэверик» (2022) Режиссер: Джозеф Косински
Фото: Paramount Pictures
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