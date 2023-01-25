Выпуск документального фильма о Мадонне отменили

Компания Universal отменила выпуск биографического кино о певице Мадонне. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Сообщается, что отмена выхода ленты связана с тем, что Мадонна объявила о том, что поедет в мировое турне. Издание сообщает, что фильм был снят еще в 2022 году, до того, как певица объявила о многочисленных концертах по всему миру.
Впервые о фильме про Мадонну начали говорить в 2020 году. В нем создатели планировали рассказать о том, как развивалась камера певицы, а также другие ее проекты в других сферах.
Ранее сообщалось, что 64-летняя Мадонна в корсете и чулках показала себя "в огне".