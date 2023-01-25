Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
3 часа назад

На НТВ выходит первая серия исторической драмы "Красный Яр"

Ревизор.ru

30 января на телеканале НТВ состоится премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр", которая посвящена 200-летию со дня образования Енисейской губернии.

На НТВ выходит первая серия исторической драмы "Красный Яр"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Пресс-служба кинокомпании "Триикс медиа" сообщила о том, что премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр" состоится вечером 30 января на телеканале НТВ. Пресс-служба также отметила, что кинокартина посвящена 200-летию со дня образования Енисейской губернии.

Сюжет исторической драмы "Красный Яр" разворачивается вокруг событий 1860-х годов, когда Енисейскую губернию накрыла "золотая лихорадка". В то время предприниматели и старатели стали массово добывать золото.

Пресс-служба кинокомпании также отметила, что в съёмках многосерийной драмы приняли участие актёры красноярских театров, а в массовых сценах снимали сами жители края. Свою помощь в создании сериала оказали не только Министерство культуры Красноярского края, но и компания "Полюс", а также Сибирский институт развития креативных индустрий "Индустрия".

Режиссером исторической драмы является Михаил Вассербаум, сценаристом выступил Алексей Рыбин при участии заместителя губернатора Красноярского края Василия Нелюбина. В главных ролях снялись Константин Крюков, Петр Рыков, Дарья Кукарских, Эдуард Флёров, Софья Шуткина, Сергей Юшкевич, Макар Запорожский, Денис Зыков и Артем Рудой.

Фильмы,Золотая лихорадка,Артем Рудой,Михаил Вассербаум,Василий Нелюбин,Эдуард Флеров,Петр Рыков,Софья Шуткина,Денис Зыков,Макар Запорожский,Сергей Юшкевич,Алексей Рыбин,Константин Крюков,ПАО Полюс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители