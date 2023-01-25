На НТВ выходит первая серия исторической драмы "Красный Яр"

30 января на телеканале НТВ состоится премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр", которая посвящена 200-летию со дня образования Енисейской губернии.
Пресс-служба кинокомпании "Триикс медиа" сообщила о том, что премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр" состоится вечером 30 января на телеканале НТВ. Пресс-служба также отметила, что кинокартина посвящена 200-летию со дня образования Енисейской губернии.
Сюжет исторической драмы "Красный Яр" разворачивается вокруг событий 1860-х годов, когда Енисейскую губернию накрыла "золотая лихорадка". В то время предприниматели и старатели стали массово добывать золото.
Пресс-служба кинокомпании также отметила, что в съёмках многосерийной драмы приняли участие актёры красноярских театров, а в массовых сценах снимали сами жители края. Свою помощь в создании сериала оказали не только Министерство культуры Красноярского края, но и компания "Полюс", а также Сибирский институт развития креативных индустрий "Индустрия".
Режиссером исторической драмы является Михаил Вассербаум, сценаристом выступил Алексей Рыбин при участии заместителя губернатора Красноярского края Василия Нелюбина. В главных ролях снялись Константин Крюков, Петр Рыков, Дарья Кукарских, Эдуард Флёров, Софья Шуткина, Сергей Юшкевич, Макар Запорожский, Денис Зыков и Артем Рудой.