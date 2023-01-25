На НТВ выходит первая серия исторической драмы "Красный Яр"

30 января на телеканале НТВ состоится премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр", которая посвящена 200-летию со дня образования Енисейской губернии.

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Пресс-служба кинокомпании "Триикс медиа" сообщила о том, что премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр" состоится вечером 30 января на телеканале НТВ. Пресс-служба также отметила, что кинокартина посвящена 200-летию со дня образования Енисейской губернии.

Сюжет исторической драмы "Красный Яр" разворачивается вокруг событий 1860-х годов, когда Енисейскую губернию накрыла "золотая лихорадка". В то время предприниматели и старатели стали массово добывать золото.