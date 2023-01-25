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3 часа назад

Вышел трейлер экзотической кунг-фу-комедии от режиссера "Доктора Кто"

Российская Газета

Появился трейлер комедийного боевика "Вежливое общество" (Polite Society).

Это - картина режиссера и сценаристки Ниды Манзур, работавшей в том числе на "Докторе Кто". Лента британская, но чисто, что называется, территориально. В остальном это абсолютно этническая индийская вампука со всеми положенными причиндалами и прибамбасинами.

По ее сюжету мастерица боевых искусств при помощи своих друзей всеми силами пытается помешать сестре выйти замуж. Выглядит диковато и максимально экзотично.

В ролях - Риту Эрийа ("Шерлок", "Доктор Кто", "Академия "Амбрелла"), Элла Брукколери ("Гений", "Последнее королевство"), Шобу Капур ("Бриджертоны", "Четыре свадьбы и одни похороны"), Серафина Бе ("Безмолвный свидетель").

Ленту только что премьеровали на фестивале "Сандэнс", релиз - в апреле.

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