Вышел трейлер экзотической кунг-фу-комедии от режиссера "Доктора Кто"

Это - картина режиссера и сценаристки Ниды Манзур, работавшей в том числе на "Докторе Кто". Лента британская, но чисто, что называется, территориально. В остальном это абсолютно этническая индийская вампука со всеми положенными причиндалами и прибамбасинами.