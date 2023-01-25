Как выглядели бы герои Marvel в ситкоме 80-х: видео

«Что делают самые могущественные герои в мире, когда не спасают мир? Что делают ужасные злодеи между своими попытками разрушить мир? Они работают, они играют, они строят дома, они растят семьи, они живут в гармонии или, по крайней мере, пытаются так жить. Это Героические холмы – пригород, куда все супергерои и злодеи возвращаются, когда мир спасен».