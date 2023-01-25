Как выглядели бы герои Marvel в ситкоме 80-х: видео

Нейросети продолжают удивлять поклонников новых технологий. Один из пользователей Discord решил провести эксперимент: он предложил нейросетке Midjourney сгенерировать то, как бы выглядели персонажи третьей фазы киновселенной Marvel… например, в семейном ситкоме образца восьмидесятых. Результат получился удивительный.
Искусственный интеллект изобразил ключевых персонажей последних фильмов о Мстителях – Тора, Таноса, Железного человека, Капитана Америка, Черную Вдову, Человека-паука – в образах комедийных персонажей популярного в восьмидесятых телемыла. Автор запроса собрал получившиеся изображения в слайдшоу, которым поделился на YouTube. Ролик горячо обсуждают в комментариях.
«Мне нравится представлять, что железный человек работает в офисе в качестве обычного клерка, и есть эпизод, в котором его костюм выполняет раб
«Хорошая работа! Не могу дождаться новых видео». «Человек-паук выглядит как Стив Каррел после того, как насмотрелся всякой ерунды».
Кто-то и вовсе представил, как выглядело бы описание сюжета к такому комедийному сериалу:
«Что делают самые могущественные герои в мире, когда не спасают мир? Что делают ужасные злодеи между своими попытками разрушить мир? Они работают, они играют, они строят дома, они растят семьи, они живут в гармонии или, по крайней мере, пытаются так жить. Это Героические холмы – пригород, куда все супергерои и злодеи возвращаются, когда мир спасен».
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