Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
3 часа назад

Как выглядели бы герои Marvel в ситкоме 80-х: видео

Мира Маркина

Нейросети продолжают удивлять поклонников новых технологий. Один из пользователей Discord решил провести эксперимент: он предложил нейросетке Midjourney сгенерировать то, как бы выглядели персонажи третьей фазы киновселенной Marvel… например, в семейном ситкоме образца восьмидесятых. Результат получился удивительный.

Искусственный интеллект изобразил ключевых персонажей последних фильмов о Мстителях – Тора, Таноса, Железного человека, Капитана Америка, Черную Вдову, Человека-паука – в образах комедийных персонажей популярного в восьмидесятых телемыла. Автор запроса собрал получившиеся изображения в слайдшоу, которым поделился на YouTube. Ролик горячо обсуждают в комментариях.

«Мне нравится представлять, что железный человек работает в офисе в качестве обычного клерка, и есть эпизод, в котором его костюм выполняет раб

«Хорошая работа! Не могу дождаться новых видео». «Человек-паук выглядит как Стив Каррел после того, как насмотрелся всякой ерунды».

Хронология Marvel: в каком порядке смотреть фильмы и сериалы

Кто-то и вовсе представил, как выглядело бы описание сюжета к такому комедийному сериалу:

«Что делают самые могущественные герои в мире, когда не спасают мир? Что делают ужасные злодеи между своими попытками разрушить мир? Они работают, они играют, они строят дома, они растят семьи, они живут в гармонии или, по крайней мере, пытаются так жить. Это Героические холмы – пригород, куда все супергерои и злодеи возвращаются, когда мир спасен».

Смотрите также видео о том, как делали покадровую анимацию для фильма «Пиноккио» дель Торо.

Фильмы,Видео,Пиноккио,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители