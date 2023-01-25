Кому и за что в 2023 году могут вручить кинопремию "Золотой Орел"

27 января в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм" по традиции состоится Торжественная церемония вручения кинопремии "Золотой Орел". Среди номинатов - фильмы и сериалы, вышедшие в конце 2021-го и в 2022 году, а также кинематографисты, принимавшие участие в их создании. Кто же претендует на главную российскую кинонаграду?

Фото: Российская Газета Российская Газета

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Здесь представлены пять картин. Четыре сняты на историческом материале.

"Сердце пармы" Антона Мегердичева - экранизация бестселлера Алексея Иванова. Главный герой - пермский князь Михаил. История про объединение земель, новую религию, любовь, умение постоять за свой народ и свою семью. В ленте - сильная мистическая составляющая: шаманы, колдуны, ведьмы и другие необычные существа. "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого - военная драма об операторах времен Второй мировой. Главные герои снимали Битву за Москву, а затем их документальный фильм получил "Оскар".

"Чемпион мира" Алексея Сидорова - спортивная драма, в которой рассказана история матча за звание чемпиона мира на Филиппинах в 1978 году между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

"Однажды в пустыне" Андрея Кравчука - боевик, действие в котором происходит во время разминирования захваченной боевиками Пальмиры.

В каждом из названных фильмов общественное переплетается с личным. Рассказаны трогательные истории любви. Есть они и в картине Петра Тодоровского "Здоровый человек", которая, впрочем, отличается от остальных четырех. Во-первых, действие в ней происходит в современной Москве, и это вполне городская и, казалось бы, не масштабная история про журналиста канала "Матч", который вдруг стал искать свое предназначение. И нашел его в том, чтобы помогать людям. Это камерная картина, тем не менее в силу важности рассказанной в ней истории также выдвинута на награду.

Телевизионные сериалы

Тройка сериалов, каждый из которых может получить статуэтку "Золотого Орла", выглядит следующим образом. "Елизавета" Дмитрия Иосифова - проект исторического цикла ВГТРК, посвященного российским правителям. Главную роль - дочь Петра Первого - сыграла Юлия Хлынина. Ее героине предстоит взять власть в свои руки и спасти Отечество от хаоса и смуты.

Сериал "Елизавета" - один из самыхгромких в 2022 году. Фото: kinopoisk.ru

Рядом с этой исторической драмой - детектив "Алиби" Нурбека Эгена с Евгением Стычкиным. Его герой - успешный сценарист, который придумывает на своей второй работе - в агентстве - совсем другие сюжеты, обеспечивая алиби нуждающимся в них людям. И в какой-то момент за помощью в агентство инкогнито обращается его собственная жена.

Третий сериал в списке номинатов - комедия Анны Пармас "Исправление и наказание". Анна Михалкова - в роли сотрудницы ФСИН перевоспитывает преступников. Но внезапно становится известно, что она становится обладательницей крупного наследства.

Сериалы онлайн-платформ

Каждый из трех сериалов, попавших в эту номинацию, был назван, согласно разным рейтингам, лучшим за год. Это российская версия мирового сериального хита "Ваша честь". Снял ее режиссер Константин Статский. Судью, который пытается спасти от правосудия совершившего преступление сына, сыграл Олег Меньшиков. Сериал "Нулевой пациент", поставленный Евгением Стычкиным и Сергеем Трофимовым, основан на реальном событии из истории СССР - вспышке ВИЧ, которая случилась в больнице в Элисте. Факт замалчивали, потому что наличие болезни в стране старались скрыть. Но нашлись те, кто не побоялся отстаивать правду.

Действие сериала "Художник" Тимура Алпатова происходит в марте 1944 года. Красная армия ведет наступление, союзники вот-вот откроют Второй фронт, и кажется, что окончательный разгром фашистской Германии совсем близок. Однако, несмотря ни на что, орудует банда "Мертвая голова", главарь которой носит прозвище Художник.

Актеры и роли

Традиционно самый большой интерес вызывают награды актеров. Какие же имена прозвучат на "Золотом Орле" в этом году?

На награду "Лучшая женская роль в кино" претендуют Ирина Старшенбаум ("Здоровый человек"), Дарья Жовнер ("Первый Оскар") и Елена Ербакова "Сердце пармы").

В номинации "Лучшая женская роль на ТВ" - Ольга Сутулова ("Алиби"), Юлия Хлынина ("Елизавета") и Анна Михалкова ("Исправление и наказание").

Статуэтку в номинации "Лучшая актриса онлайн-сериала" могут получить Анна Михалкова ("Алиса не может ждать"), Анна Слю ("Выжившие"), Светлана Иванова ("Собор").

Среди актеров-мужчин выбор киноакадемиков таков. "Лучшая мужская роль в кино": Никита Ефремов ("Здоровый человек"), Антон Момот ("Первый Оскар") и Иван Янковский ("Чемпион мира").

"Лучшая мужская роль на ТВ" - Евгений Стычкин ("Алиби"), Александр Балуев ("Елизавета") и Игорь Петренко ("Начальник разведки").