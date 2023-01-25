Синопсис: "Валерия беременна. Но её безмерная радость внезапно сменяется тревогой и ожиданием чего-то зловещего. Будто что-то затаилось у неё во чреве и ждет своего часа. Друзья считают, что во всем виноваты гормоны, и с рождением малыша проблема уйдет. Но с каждым днем её кости хрустят все сильнее, спину буквально разрывает на части, а сон напоминает бесконечный кошмар. И то, что вселилось в неё, никуда уходить не собирается".