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42 минуты назад

Вышел русский трейлер мексиканского хоррора "Дитя дьявола. Экзорцизм"

Российская Газета

Компанией Arna Media опубликован официальный русский трейлер (18+) мексиканского хоррора Huesera, который в локализации получил "креативное" название "Дитя дьявола. Экзорцизм". Фильм выйдет в России 23 февраля.

Синопсис: "Валерия беременна. Но её безмерная радость внезапно сменяется тревогой и ожиданием чего-то зловещего. Будто что-то затаилось у неё во чреве и ждет своего часа. Друзья считают, что во всем виноваты гормоны, и с рождением малыша проблема уйдет. Но с каждым днем её кости хрустят все сильнее, спину буквально разрывает на части, а сон напоминает бесконечный кошмар. И то, что вселилось в неё, никуда уходить не собирается".

Режиссер - Мишель Гарса Сервера. В ролях: Альфонсо Досаль ("Нарко: Мексика"), Наталья Солан, Энок Леаньо ("Фрида"), Майра Баталья, Мерседес Эрнандес

В 2022 году фильм получил более тридцати наград (в том числе за лучшую режиссуру и призы зрительских симпатий) и упоминаний на международных фестивалях, среди которых "Трайбека", "Морбидо", Buenos Aires Rojo Sangre, кинофестивали в Сиджесе, Турине, Морелии и другие. Рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes - 97% "свежести".

Также доступен российский постер.

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18+
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