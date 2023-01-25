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1 час назад

Кадр дня: какие сцены из "Место встречи изменить нельзя" Высоцкий снял как режиссер

Мира Маркина

Если бы режиссёр Станислав Говорухин не отстоял перед худсоветом Владимира Высоцкого, фильм "Место встречи изменить нельзя" был бы другим. И не только потому, что Высоцкий — блистательный актер. В культовой картине он выступил режиссером нескольких сцен. "Рамблер" рассказывает, какие эпизоды появились во многом благодаря Владимиру Высоцкому и как еще он помог съемочной команде.

Что в "Место встречи изменить нельзя" режиссировал Высоцкий
Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Владимир Высоцкий вложил в работу над "Место встречи изменить нельзя" всю душу. Он постоянно перелетал между Москвой и Одессой, чтобы успевать на съемки, помогал другим актёрам и даже заменял режиссера Станислава Говорухина.

Высоцкий сам в качестве режиссёра отснял несколько эпизодов фильма. Например, опознание Фокса, допрос врача Груздева, сцену с погибшим милиционером Векшиным. На работу была отведена неделя, но Высоцкий справился за четыре дня.

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Именно Владимир Высоцкий помог Станиславу Садальскому так сыграть карманника Кирпича, что тот после выхода фильма получил ящик коньяка от "патриарха" преступного мира — вора-щипача Александра Прокофьева по кличке Шора. "Даритель" положил в посылку записку "Выпей за братву" и оплатил актеру столик в ресторане.

Высоцкий же надел милиционеру Васе Векшину белое офицерское кашне и придумал эпизод с фотографией Вари на двери в подвале магазина.

Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Актер Владимир Конкин рассказывал, что однажды долго не мог без ошибок произнести длинный монолог, а когда дубль сняли, светооператоры наотрез отказались снимать второй дубль: рабочий день закончился. Команда спорила, пока на площадке не появился Высоцкий. Наступила тишина, и он произнес длинную "трехэтажную" фразу, которая закачивалась словом "убью". Сразу зажёгся свет, и закипела работа.

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