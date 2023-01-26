Кинокритики отказались выбирать лучшие фильмы года для премии «Белый слон»

Сегодня координационная группа национальной премии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» опубликовала заявление, в котором рассказало о деформации отечественного кинопроцесса в 2022 году.
Заявление гласит:
«24 февраля разделило нашу жизнь на «до» и «после». Фильмы, снимавшиеся в относительно мирное время, к своему завершению в большинстве случаев оказались неактуальными. Некоторые картины, сделанные российскими режиссерами, сегодня невозможно увидеть в России. Из-за закрытия изданий, как специализированных, так и рассчитанных на широкую аудиторию, цензурного ограничения в оставшихся СМИ, а также из-за прекращения работы национальных кинофестивалей «Кинотавр» и «АртДокФест», киноведы и критики лишились площадки для профессионального общения и публичных обсуждений кинопроцесса. C момента официального запрета части социальных сетей ограничена и возможность обмена мнениями».
Вместе с этим критики выбрали 166 лучших российских фильмов с 1998 по 2021 год и расположили их в порядке актуальности на сегодняшний день. Первые три места заняли: «Окраина» (1998, реж. П. Луцик), «Кукушка» (2002, реж. А. Рогожкин), «Хрусталев, машину!» (1999, реж. А. Герман). Три последних — «Дирижер» (2012, реж. П. Лунгин), «Брестская крепость» (2010, реж. А. Котт), «Матильда» (2017, реж. А. Учитель).