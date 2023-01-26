Кинокритики отказались выбирать лучшие фильмы года для премии «Белый слон»

«24 февраля разделило нашу жизнь на «до» и «после». Фильмы, снимавшиеся в относительно мирное время, к своему завершению в большинстве случаев оказались неактуальными. Некоторые картины, сделанные российскими режиссерами, сегодня невозможно увидеть в России. Из-за закрытия изданий, как специализированных, так и рассчитанных на широкую аудиторию, цензурного ограничения в оставшихся СМИ, а также из-за прекращения работы национальных кинофестивалей «Кинотавр» и «АртДокФест», киноведы и критики лишились площадки для профессионального общения и публичных обсуждений кинопроцесса. C момента официального запрета части социальных сетей ограничена и возможность обмена мнениями».