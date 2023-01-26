Рэй Стивенсон заменит Кевина Спейси в драме "1242: Врата на Запад"

Звезда Тора и RRR Рэй Стивенсон получил главную роль в фильме "1242: Врата на Запад" после того, как Кевин Спейси покинул исторический проект в прошлом году на фоне новых обвинений в сексуальном насилии в Великобритании. Карлос Альперин из Galloping Entertainment подтвердил The Hollywood Reporter участие Стивенсона в драме о Чингисхане. Режиссерское кресло занял Питер Соос. В проекте также задействованы актеры: Эрик Робертс, Кристофер Ламберт, Нил Стьюк и Женевьев Флоренс. "Фильм выглядит просто эпически и будет иметь очень хорошие позиции благодаря потрясающей роли Рэя Стивенсона в RRR, а также политической подоплеке из-за конфликта между Россией и Украиной", — заявил Альперин. Ранее сообщалось, что Кевин Спейси получил награду в Италии после обвинений в сексуальном насилии. Спейси поблагодарил представителей музея за то, что у них "хватило смелости пригласить" актера. Публичное мероприятие стало первым для звезды после предъявления обвинений в сексуальном насилии. В ноябре стало известно, что Кевин Спейси обвиняется в новых семи сексуальных домогательствах в Лондоне. Предполагаемые преступления были совершены против одного и того же "взрослого мужчины".