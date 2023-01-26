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1 час назад

В России выпустят мрачный аналог антологии «Любовь, смерть и роботы»

Чемпионат.com

Онлайн-кинотеатр More.tv опубликовал тизер необычного проекта — «Антология русского хоррора: Красный состав». Это некий отечественный аналог антологии «Любовь, смерть и роботы» от Netflix.

В России выпустят мрачный аналог антологии «Любовь, смерть и роботы»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Проект More.tv представляет собой серию короткометражных анимационных фильмов по мотивам произведений русских, советских и современных российских авторов, созданных разными режиссёрами в разных анимационных техниках. К работе привлекались мастера из США, Японии, Кореи и других стран.

В ролике можно увидеть фрагменты из нескольких короткометражек. Судя по всему, проект будет довольно мрачным и кровавым. К озвучке персонажей привлекали профессиональных актёров дубляжа.

Премьера проекта состоится на More.tv в феврале, но точная дата станет известна позже.

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