Почему новая фаза начнется с «Человека-муравья 3»

Пятая фаза киновселенной Marvel начнётся с третьей части «Человека-муравья». Для многих может показаться странным, что новую ветку развития фильмов Marvel начнут с самого непримечательного персонажа. Недавно глава киновселенной Кевин Файги объяснил, почему именно с фильма про Человека-муравья начнётся пятая фаза.

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По словам Файги, Человек-муравей считается самым недооценённым героем, но в то же время именно благодаря ему Мстители победили Таноса.

Мы всегда любим делать неожиданное со Скоттом Лэнгом. Человек-муравей, пожалуй, самый недооценённый персонаж. Человек-муравей стал ключом к спасению вселенной в «Мстителях: Финал». Знание персонажа о частицах Пима позволило Мстителям осуществить перемещение во времени, чтобы победить Таноса. Мы подумали, что с этого героя стоит начать пятую фазу.