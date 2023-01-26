Зак Креггер снимет фильм «Оружие»

Режиссёр Зак Креггер поставит фильм «Оружие» по собственному сценарию. Также он выступит в качестве продюсера.
The Hollywood Reporter пишет, что производством нового фильма займётся кинокомпания New Line. Кинокартина будет многоуровневым эпическим хоррором. По тону фильм напомнит «Магнолию» Пола Томаса Андерсона.
Пока неизвестны подробности сценария и актёрский состав проекта.
По словам инсайдера The Hollywood Reporter, кинокомпания New Line продолжит сотрудничество с Заком Креггером при успехе его нового фильма.