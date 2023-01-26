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3 часа назад

Киностудия New Line и Зак Креггер снимут фильм под названием «Оружие»

runews24.ru

Режиссёр Зак Креггер поставит фильм «Оружие» по собственному сценарию. Также он выступит в качестве продюсера.

Зак Креггер снимет фильм «Оружие»
Фото: runews24.rurunews24.ru

The Hollywood Reporter пишет, что производством нового фильма займётся кинокомпания New Line. Кинокартина будет многоуровневым эпическим хоррором. По тону фильм напомнит «Магнолию» Пола Томаса Андерсона.

Пока неизвестны подробности сценария и актёрский состав проекта.

По словам инсайдера The Hollywood Reporter, кинокомпания New Line продолжит сотрудничество с Заком Креггером при успехе его нового фильма.

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