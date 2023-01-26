«Пятница» запускает свою версию «Орла и решки»

Телеканал «Пятница» заявил о премьере нового шоу о путешествиях «ТревелБаттл». Аналог «Орла и решки» выйдет в эфир 6 февраля, однако в концепции программы будут принципиальные отличия. Кто будет в эфире нового шоу и в какие страны отправятся тревел-блогеры – в материале «ФедералПресс».

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Кто ведущие

Видео дня

В анонсе «ТревелБаттла» указано, что на экранах появятся «любимые ведущие «Орла и решки», которые снова путешествуют по всему миру». Уже заявлены популярные и опытные тревел-блогеры Настя Ивлеева, Регина Тодоренко, Роман Каграманов и Клава Кока. В пресс-службе телеканала «ФедералПресс» рассказали, что проект производит собственный продашкн «Пятницы!» – продюсерский центр «Ножи».

Куда поедут

Судя по кадрам, съемки уже прошли в Таиланде, Армении, Мексике, Бразилии, Турции, Аргентине, Южной Корее, а также в Казахстане. Представитель телеканала уточнила, что ведущие будут путешествовать по всему миру.

Суть шоу

Теперь у путешественников не будет ни 100 долларов в кармане, ни золотой карты в портмоне. Ведущие, отправляясь вместе в путешествие в одну страну, соревнуются между собой, чей маршрут окажется интереснее для зрителя. Как утверждают на телеканале, это первое интерактивное тревел-шоу. Финал, который покажут в эфире, зрители должны выбрать сами путем голосования.

«У проекта два альтернативных финала. Какой из них попадет в эфир, выберут телезрители путем голосования в прямом эфире. Голосование проходит в телеграм-канале «Пятницы!». Результаты отображаются на экране ТВ в режиме реального времени. Самый активный участник голосования выигрывает 50 000 рублей на путешествие, его аватарка и имя появляются в финале выпуска на экранах и в телеграм-канале «Пятницы!», – пояснили в пресс-службе телеканала.

Рейтинг

Кстати, несколько пилотных серий с участием Насти Ивлеевой и Романа Каграманова уже размещены на сайте и вышли в эфир: они были сняты в конце прошлого года. Ведущие побывали в Таиланде (Бангкок, Чиангмай) и Армении (Ереван). Судя по рейтингу, зрители ждали этого проекта. «ТревелБаттл» показал высокие цифры в эфире: максимальная доля проекта достигла 7,9%*, что на 26% превысило долю канала в день показа.

«Судя по многочисленным комментариям в YouTube и социальных сетях, зрители положительно приняли проект и ждут новые выпуски», – рассказали в пресс-службе телеканала.

Когда премьера