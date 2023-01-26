Сиу надеется на романтическую линию в продолжении "Чебурашки"

В картине Сиу сыграл повара старухи Шапокляк. По словам Сиу, когда он читал сценарий «Чебурашки», то подумал, что снимать такое кино рискованно. «Ведь россияне прекрасно помнят великолепный советский мультфильм. Однако когда я узнал, что крокодила Гену играет Сергей Гармаш, то сразу поверил в проект. Потому что он идеальный актер на эту роль», — поделился он, отметив, что создатели фильма, по его мнению, смогли сохранить душу советского мультфильма.