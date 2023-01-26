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1 час назад

Оливье Сиу надеется на романтическую линию в продолжении "Чебурашки"

Газета.Ru

Французский актер Оливье Сиу, получивший недавно российский паспорт, рассказал в беседе с «Петербургским дневником» о съемках в фильме Дмитрия Дьяченко «Чебурашка».

Сиу надеется на романтическую линию в продолжении "Чебурашки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В картине Сиу сыграл повара старухи Шапокляк. По словам Сиу, когда он читал сценарий «Чебурашки», то подумал, что снимать такое кино рискованно. «Ведь россияне прекрасно помнят великолепный советский мультфильм. Однако когда я узнал, что крокодила Гену играет Сергей Гармаш, то сразу поверил в проект. Потому что он идеальный актер на эту роль», — поделился он, отметив, что создатели фильма, по его мнению, смогли сохранить душу советского мультфильма.

Сиу надеется сыграть и в продолжении «Чебурашки». «Как же Шапокляк без своего любимого повара. Мне бы очень хотелось, чтобы у моего персонажа появилась романтическая линия с продавщицей мороженого», — признался он.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым присвоил Оливье Сиу гражданство РФ.

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