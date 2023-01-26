Оливье Сиу заверил, что "Брат 3" не имеет отношения к фильмам Балабанова

Получивший в 2022 году российский паспорт французский актер Оливье Сиу в беседе с "Петербургским дневником" рассказал о съемках фильма "Брат 3" режиссера Валерия Переверзева. По словам Сиу, проект не имеет никакого отношения к фильмам "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова. "Когда Валерий предложил мне сняться в полнометражном фильме "Брат 3" в роли маньяка-неудачника, я сразу согласился. Хотя первоначально фильм назывался "Тамбов" - это родной город Валерия. "Братом 3" он стал позже, для рекламы проекта", - признался актер, указав на то, что картина еще не вышла, но ее уже активно обсуждают. "Валерий - художник, он не просто снимает фильм, он создает событие, предмет искусства. Почему "Брат 3"? А почему бы и нет? Возможно, на премьере люди будут жечь кинотеатры", - посмеялся он. При этом, добавил артист, он полностью уверен в фильме, поскольку над каждой его минутой команда "работала целую неделю". "В фильме снимались близнецы Торсуевы, которых все россияне знают по "Приключениям электроника". Специально ради фильма в Тамбов прилетел актер Эрик Робертс, брат знаменитой Джулии Робертс", - рассказал Сиу о звездном составе картины. Робертсу, продолжил Сиу, однажды пришлось успокаивать тамбовчанку, недовольную съемками. "Кстати, как-то мы снимали сцену на улице, и к нам из частной клиники вышла женщина вся в золоте и начала орать, что мы мешаем ей работать, что она знает какого-то министра и нас всех сейчас арестуют. Эрик подошел к ней, они поговорили, и женщина успокоилась", - поделился он. Также Сиу рассказал о съемках в "Чебурашке".