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1 час назад

В новом сериале об Илье Муромце богатыря покажут с неожиданной стороны

Газета.Ruиещё 1

Выпускники и студенты Свердловской киностудии снимут в Екатеринбурге мини-сериал о богатыре Илье Муромце, в котором покажут известного героя с неожиданной стороны. Об этом пишет e1.ru.

В новом сериале об Илье Муромце богатыря покажут с неожиданной стороны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В истории Муромца авторы увидели трагедию, уточнил продюсер проекта Давид Кашахи. «Учитывая, что мы хотим снять картину, где герои былин и сказаний и их истории будут показаны максимально в реалистичном ключе, история Ильи, грубо говоря, инвалида до 33 лет на Руси в XII веке, сразу вызвала у нас интерес своим драматическим потенциалом», — уточнил он.

Сперва авторы собирались снять фильм, однако после консультации с историками сменили формат, чтобы подробнее рассказать зрителям истории героев. «В рассказанных историях практически ничего нет про его детство и взросление, про родителей. Помимо подвигов нас интересует непростая судьба Ильи Муромца в целом. Мы видим непростого героя — это отличный материал для будущего проекта», — заключил Кашахи.

Ранее сообщалось, что сериал «Я «любила» мужа» с Ходченковой вышел онлайн.

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