Как Сухоруков едва не сорвал съемки главного фильма Балабанова

Начало режиссерской карьеры Алексея Балабанова совпало с переломными девяностыми годами. Однако автор нашумевшего «Брата» уходит от попыток осмыслить новую реальность. Он выпускает фильм о прошлом, который шокирует и завораживает одновременно. Почему картину «Про уродов и людей» считают лучшей в фильмографии, читайте в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Про уродов и людей» Кадр из фильма «Про уродов и людей»

Дебютные полнометражные фильмы Алексея Балабанова – «Счастливые дни» и «Замок» – представляли собой артхаусное кино, снятое по мотивам произведений Беккета и Кафки. Режиссеру хотелось продолжить эту линию. Тогда он написал сценарий для фильма под названием «Ехать никак нельзя». Вот только продать его он не смог. Тогда Балабанов решил, что заработает на фильм сам.

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Фильм о Даниле Багрове позволил Балабанову осуществить свою мечту. Получив внушительный доход с продажи кассет, режиссер приступил к организации съемок следующей картины. «Про уродов и людей» – именно с таким названием вышел фильм в итоге – не был рассчитан на массового зрителя. Но он принес своему создателю мировую славу и несколько почетных премий.

Идея снять провокационную драму появилась во время поездки Балабанова в Германию в 1995 году. Молодой режиссер гулял по Гамбургу, заглядывал в антикварные лавки. В одном из музеев эротики он нашел порнографические снимки конца XIX – начала XX века. Позже в одном из интервью Балабанов признался, что и не подозревал о существовании на рубеже этих веков порнографии и связи с ней кинематографа. Так же случайно он узнал о первом порнофильме – его сняли уже в 1896-м. То есть, спустя всего год после «Прибытия поезда» братьев Люмьер.

«Про уродов людей» Балабанова, если говорить грубо, – это фильм о ретро-порнографии, о теневой стороне жизни людей прошлого. Его считают самым стильным в фильмографии режиссера. Каждая деталь в этой картине продиктована той или иной мыслью Балабанова. Поэтому в ней нет ничего «просто так».

Роль антагониста Виктора Ивановича получил актер Виктор Сухоруков. И по признанию его самого, она стала настоящим испытанием. В образе Виктора Ивановича Балабанов будучи сценаристом собрал все пороки актера.

«…во время съемок я сломался, надорвался и стыдом подавился. Мне стало тошно. Я настолько ненавидел себя (...). Что пришел домой однажды в час ночи, снял пальто и сказал себе: «Как я тебя ненавижу». И упал, уснул. И запил. Так, что за мной приезжали и увозили на съемку», – рассказал Сухоруков в одном из интервью.

Однако фильм был завершен. Где-то Балабанов шел на хитрость: подражая образцам раннего кинематографа, предусмотрел титры, рассказывающие, что происходит в сюжете. Сокращение экранного времени позволяло задействованным в картине актерам передохнуть.