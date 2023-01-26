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27 минут назад

"Адам Драйвер против динозавров": вышел трейлер фильма "65"

Российская Газета

На YouTube опубликован полноценный трейлер кинокартины, название которой состоит из двух цифр - "65".

Отсылает оно к мел-палеогеновому вымиранию, в результате которого динозавры 65 млн лет назад покинули этот бренный мир как вид.

Научно-фантастический сюжет ленты закручен также на том, что злосчастным небесным телом, свалившимся на голову бедным ящерам мог быть вовсе не метеорит, а космический корабль, попавший в космическое завихрение времени и пространства.

В результате крушения выживает только девочка и пилот межгалактической посудины в исполнении Адама Драйвера, отыгрывающего очередного сурового мужика, защищающего ребенка. Так он явно заступает на территорию, давно оккупированную Педро Паскалем (привет "Мандалорец" и "Последние из нас").

Мировая премьера фильма "65" запланирована на 17 марта текущего года.

Фильмы,Видео,Педро Паскаль,Адам Драйвер,
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