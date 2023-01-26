Названа дата онлайн-премьеры "Непослушника 2"

Онлайн-премьера фильма "Непослушник 2" состоится 30 января в онлайн-кинотеатре KION.
Действие новой комедии, вышедшей на большие экраны 15 декабря, развивается через год после событий первой ленты.
"К отцу Анатолию с просьбой пришел криминальный авторитет по прозвищу Черный: он хочет исповедоваться и "принести жертву", то есть внести пожертвование. К сожалению, сразу после разговора Анатолия хватает удар, он теряет память и забывает о вере. На помощь приходит пранкер "Димонстр", прятавшийся в мужском монастыре Анатолия после неудачной шутки. Врачи говорят, что шанс на восстановление есть - нужно только воспроизвести главные события из прошлого мужчины. Для этого Дима выстраивает декорации, нанимает актеров и просит монахов, бандитов и всех остальных людей немного подыграть ему", - это синопсис.
Отмечается, что "основной фокус меняется с эгоиста Димы на просветленного Анатолия, но добрый юмор никуда не ушел". Теперь Анатолий существует в выдуманной реальности 60-х и 70-х годы, которую герои воссоздали ради старца".
Главные роли вновь исполнили Виктор Хориняк, Таисия Вилкова и Юрий Кузнецов. Бандита Чёрного играет Гоша Куценко.
Режиссёр - Владимир Котт.