Приквел, сиквел и ребут: разбираемся, что это такое

Не успели мы привыкнуть к понятию «ремейк» в кино, как нас захлестнуло волной из сиквелов, приквелов, спин-оффов и других странных новых терминов. «Рамблер» подскажет, как перестать в них путаться.

Фото: Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде»

Сиквелом называют продолжение фильма, события в котором происходят позже оригинальной картины. Приведем пример. Сюжет драмы «Лед 2» (2020) является продолжением истории, с которой нас познакомили в первом фильме (2018). Помимо уже известных нам героев появляются новые – и это абсолютно нормально для сиквела.

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Приквел – это фильм-предыстория. В «Молчании ягнят» (1991) зритель видит опасного маньяка Ганнибала Лектера за решеткой. Фильм «Красный дракон» рассказывает о том, как доктор попал в руки полиции.

Есть также понятие интерквела. Такой фильм погружает зрителя в события, которые хронологически происходили между сюжетами ранее созданных произведений. То есть, это кино будет сиквелом и приквелом одновременно. Например, сюжет фильма «Звездные войны: Войны клонов» разворачивался в промежутке между частями «Атака Клонов» и «Месть ситхов».

Существуют также мидквелы — кинопроизведения, действие которых относится к периоду внутри исходного сюжета. Отличным примером будут фильмы «Пила III» и «Пила IV». Ведь по сути сюжет в них разворачивается одновременно друг с другом.

Спин-оффом считается сюжетное ответвление какого-либо фильма, снятое будто в отрыве от действия основной картины. Чаще всего в центре сюжета этих картин оказывается персонаж, горячо любимый зрителями. То есть, с точки зрения маркетингового успеха такое кино прибыльное. Например, мультфильм «Кот в сапогах» – это спин-офф в серии фильмов о Шреке. И совсем недавно зрители увидели уже вторую часть, потому что Кот покорил сердца большой аудитории.