Последний фильм Гаспара Ульеля выйдет в российский прокат

Драма "Больше чем никогда" выйдет в прокат в России 9 февраля. Это последний фильм французского актера Гаспара Ульеля, погибшего в начале января 2022 года в результате несчастного случая.

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В центре сюжета картины - взаимоотношения двух близких людей Элены (Вики Крипс) и Маттье (Гаспар Ульель). Герои знают друг друга всю жизнь, и лишь после того, как Элена отправляется в Норвегию в попытках разобраться в себе, она понимает, насколько сильны ее чувства к Маттье.

Мировая премьера ленты состоялась на 75-м Каннском кинофестивале в секции "Особый взгляд" в 2022 году. Режиссером выступила Эмили Атеф ("Убивая Еву").