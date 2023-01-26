«Аватар 2» обошел по сборам «Мстителей: Войну бесконечности»

Общие сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» составили $ 2,055 млрд . Таким образом, лента Джеймса Кэмерона уже обошла «Мстителей: Война бесконечности», заняв пятое место топа самых кассовых картин в истории. Напомним, супергеройский эпос от Marvel собрал в мировом прокате $ 2,052 млрд.

Скорее всего, «Путь воды» скоро обойдёт по сборам другого «монстра» Disney — картину «Звёздные войны: Пробуждение силы», которая заработала в прокате $ 2,071 млрд. Затем сиквел «Аватара» вступит в борьбу с «Титаником», который принёс Кэмерону и его команде $ 2,194 млрд выручки.