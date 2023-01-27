Уиллем Дефо начал переговоры о съемках в фильме "Носферату"

Режиссер Роберт Эггерс мечтал снять ремейк "Носферату" много лет и в 2019 году был близок к запуску проекта. Тогда на главные роли он утвердил Аню Тейлор-Джой и Гарри Стайлса, но из-за разногласий со студией проект пришлось заморозить, а сам Эггерс занялся съемками "Варяга" с Александром Скарсгардом.