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4 часа назад

Уиллем Дефо начал переговоры о съемках в фильме "Носферату"

Газета.Ruиещё 1

Актер Уиллем Дефо ведет переговоры о съемках в триллере Роберта Эггерса "Носферату", пишет Deadline.

Уиллем Дефо начал переговоры о съемках в фильме "Носферату"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссер Роберт Эггерс мечтал снять ремейк "Носферату" много лет и в 2019 году был близок к запуску проекта. Тогда на главные роли он утвердил Аню Тейлор-Джой и Гарри Стайлса, но из-за разногласий со студией проект пришлось заморозить, а сам Эггерс занялся съемками "Варяга" с Александром Скарсгардом.

На данный момент известно, что главные роли в "Носферату" сыграют Лили-Роуз Депп и Александр Скарсгард.

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