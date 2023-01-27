"Мосфильм" отреставрировал почти все работы Гайдая

Киноконцерн "Мосфильм" отреставрировал почти все фильмы режиссера, сценариста и актера Леонида Гайдая, передает РИА Новости. По словам генерального директора киноконцерна Карена Шахназарова, все картины переведены в цифровой формат.
"В 4К многие, многие в 2К, ну будут и переведены в 4К. У нас и фреска теперь есть на стене главного корпуса "Мосфильма", мы заказали такую фреску, где Леонид Иович, мы это называем, там у нас такая "аллея больших мастеров", там Тарковский, Эйзенштейн, Гайдай, Меньшов, такие огромные настенные портреты", - рассказал Шахназаров на пресс-конференции "Век Гайдая: мероприятия к юбилею великого кинорежиссера".
Народный артист СССР Леонид Гайдай - автор фильмов "Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Спортлото–82", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Умер 19 ноября 1993 года.