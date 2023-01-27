"Мосфильм" отреставрировал почти все работы Гайдая

"В 4К многие, многие в 2К, ну будут и переведены в 4К. У нас и фреска теперь есть на стене главного корпуса "Мосфильма", мы заказали такую фреску, где Леонид Иович, мы это называем, там у нас такая "аллея больших мастеров", там Тарковский, Эйзенштейн, Гайдай, Меньшов, такие огромные настенные портреты", - рассказал Шахназаров на пресс-конференции "Век Гайдая: мероприятия к юбилею великого кинорежиссера".