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4 часа назад

Вышел трейлер комедии "У нас привидение"

Российская Газета

Сервис Netflix представил трейлер комедии "У нас привидение", где роль призрака исполнил Дэвид Харбор из сериала "Очень странные дела".

В фильме также снимались: Дженнифер Кулидж, Фейт Форд, Энтони Маки, Том Бауэр.

Картина является пародией на ужастики о призраках. Все начинается, как и положено в таких фильмах: семья переезжает в новый дом, про который ходят страшные слухи. А на чердаке действительно оказывается привидение. Призрак делает страшное лицо, но его не боятся, а снимают на телефон, чтобы выложить в сеть и собрать лайки.

Со временем семья находит с привидением общий язык, но тут появляются представители спецслужб, которых в картине также нещадно пародируют. Цифровой релиз - 24 февраля.

Фильмы,Видео,Фейт Форд,Том Бауэр,Дженнифер Кулидж,Энтони Маки,Дэвид Харбор,Netflix,
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