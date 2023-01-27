Вышел трейлер комедии "У нас привидение"

Сервис Netflix представил трейлер комедии "У нас привидение", где роль призрака исполнил Дэвид Харбор из сериала "Очень странные дела".
В фильме также снимались: Дженнифер Кулидж, Фейт Форд, Энтони Маки, Том Бауэр.
Картина является пародией на ужастики о призраках. Все начинается, как и положено в таких фильмах: семья переезжает в новый дом, про который ходят страшные слухи. А на чердаке действительно оказывается привидение. Призрак делает страшное лицо, но его не боятся, а снимают на телефон, чтобы выложить в сеть и собрать лайки.
Со временем семья находит с привидением общий язык, но тут появляются представители спецслужб, которых в картине также нещадно пародируют. Цифровой релиз - 24 февраля.