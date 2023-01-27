Снявший «Дневник памяти» Ник Кассаветис выпустит фильм Marked Men

Режиссер Ник Кассаветис, известный по работе над лентой «Дневник памяти», выпустит романтический фильм под названием Marked Men. Основой сюжета стало произведение писателя Джея Крауновера «Любовь вне правил».
Актерский состав новой ленты постановщика наполнен знаменитыми актерами. Среди них Чейз Стоукс из сериала «Внешние отмели», Элла Балинска («Обитель зла») и Эван Мокк (ремейк «Сплетницы»). За сценарий Marked Men отвечает Шэрон Собойл. Она работала над второй частью франшизы «После».
Главную роль в ленте исполнит Сидни Тейлор. Она воплотит в жизнь героиню Шоу Лэндон, которая испытывает сильные чувства к Рулу Арчеру, передает Deadline. Роман «Любовь вне правил» – первый из серии книг Крауновера.