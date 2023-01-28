Чем интересна комедия "Что за люди"

На Netflix вышла романтическая комедия "Что за люди"

Фото: Кадр из фильма "Что за люди" Кадр из фильма "Что за люди"

с Джоной Хиллом и Эдди Мерфи. История любви еврейского юноши и афроамериканки стала поводом для бесконечного потока шуток на тему расовых предрассудков и инклюзивности, но главное — породила блестящий комический дуэт. Подробности — в материале «Ленты.ру».

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Эзра (Джона Хилл) — великовозрастный сын хороших еврейских родителей (Джулия Луи-Дрейфус и Дэвид Духовны) из Лос-Анджелеса. На сборищах в синагоге его чморят за татуировки, в офисе, где он пытается работать, — за неспособность поддержать элементарную беседу о погоде. Единственная отдушина Эзры — подкаст, который он записывает вместе с подругой Сэм Джей (комикесса Сэм Джей) и который хочет сделать делом своей жизни. Пока до этого далеко, так что молодой человек страдает из-за отсутствия любви — и она, конечно, тут же настигает его в лице Амиры, к которой он случайно сел в машину. Спустя полгода приходит время знакомиться с родителями и делать предложение. Тут-то и начинаются проблемы.

Родители Амиры (Эдди Мерфи и Ниа Лонг) — правоверные мусульмане, озабоченные правами афроамериканцев, а белоснежный выбор дочери их совсем не впечатляет.

Кадр из фильма "Что за люди"

Эзра начинает старательно и унизительно для себя налаживать отношения с будущим тестем. Именно в этот момент Сэм Джей вдруг прямо во время записи подкаста произносит, что белым и черным никогда не поладить.

48-летний режиссер и сценарист Кенья Беррис — человек изрядного упорства. Он начинал с сериалов, а первым полнометражным проектом в его карьере стала третья часть «Парикмахерской» с Айс Кьюбом. Примерно с этого момента Беррис и нашел себя как человека, который пытается вдохнуть новую жизнь в популярные франшизы прошлого — желательно в те, где на первых ролях чернокожие. Сегодня на его счету новые «Шафт», «Оптом дешевле» и сиквел «Поездки в Америку» с Эдди Мерфи. Самая же большая удача — недавняя мультэкранизация альбома Кида Кади «Энтергалактик». Статус главного мейнстримного бытописателя жизни афроамериканцев тем временем по-прежнему крепко держит Тайлер Перри, так что иногда Беррис работает над фильмами типа «Ведьм» Роберта Земекиса. Именно такие авторы особенно востребованы на Netflix. Сервис предпочитает либо вкладываться в маститых авторов (Дэвид Финчер, Мартин Скорсезе), либо держать поблизости крепких ремесленников, которые способны и на эпизод сериала, и на недорогую полнометражную работу.

«Что за люди» в этом контексте выглядит совсем уж жульничеством, попыткой срубить денег (ну или хотя бы собрать урожай хайпа) при минимуме затрат. О том, что это не павильонный ситком, напоминают лишь парочка массовых сцен и красочные перебивки, в которых камера летает по лос-анджелесским хайвэям. В плане подхода фильм похож на дешевые русские романтические комедии, которые регулярно выходят в прокат и иногда даже становятся там хитами независимо от своего качества. Сценарий Беррис написал совместно с Джоной Хиллом, и в том, что касается драматургии здесь проделан незатейливый, но все же действенный трюк. Сюжет развивается как бы скачкообразно: зритель ждет истории знакомства и ухаживаний, финалом которой будет свадьба, однако собственно история влюбленности развивается гладко — вплоть до предложения руки и сердца. Тут в дело вмешиваются родители в исполнении заслуженных артистов, и жанр фильма стремительно дрейфует в сторону сатиры. Сосредоточена она в итоге не на трудностях узнавания влюбленных, а на тонкостях отношений с родителями. «Что за люди» это «Знакомство с Факерами 2.0», которое мы заслужили.

Дэвид Духовны с седой щетиной поет под рояль. Эдди Мерфи пытается заставить Джону Хилла произнести название известного трека Канье и Джей-Зи о поездке в Париж, а потом приводит его в черную парикмахерскую.

Мальчишник и девичник с участием родителей оборачиваются провалом и ставят под вопрос само заключение межрасового союза. Хилл и Беррис, кажется, приложили все усилия, чтобы впихнуть в два часа все возможные шутки по поводу BLM, антисемитизма, мусульманства и просто расовых и национальных стереотипов. И, говоря откровенно, где-то к середине весь этот юмористический фейерверк начинает слегка утомлять. В конце концов, все эти остроты уже бессчетно использованы в других фильмах, стэндапах, песнях и других поп-культурных явлениях.

"Что за люди" — это несколько нервно сочиненное на злобу дня, во многом спекулятивное кино. Однако есть на свете категория плохих фильмов, смотреть которые все равно почему-то приятно, — и это как раз тот случай.

Кадр из фильма "Что за люди"

Учитывая дерганый сюжет, можно предположить, что в процессе разработки сценария его авторы подразумевали не столько полный метр, сколько сезон сериала. И здесь действительно достаточно материала для старомодного в хорошем смысле ситкома. «Что за люди» могут похвастать яркими типажными героями, несколькими удачными (и несколькими по-хорошему чудовищными) шутками и скетчами. В первую же очередь их определяет крайне удачный кастинг. На постере этой романтической комедии совсем не случайно изображены два мужчины. Между Джоной Хиллом и Лорен Лондон вполне хватает химии, но как только Хилл оказывается в одном кадре с Мерфи, начинает искрить уже по-настоящему.

Отдельный комический эффект связан с тем, что 61-летний Эдди разговаривает бархатистым баском (как подобает патриарху), а Джона, напротив, с восходящими (вплоть до визга) интонациями — совсем как Мерфи в юности. Эта парочка оживляет и спасает самые громоздкие шутки и целые сцены вроде клишированной и криво нарубленной кокаиновой вечеринки в Вегасе. Конечно, такому удачному дуэту хочется пожелать более достойного их талантов обрамления, но и в таком виде совсем пропускать его выход, пожалуй, не стоит.