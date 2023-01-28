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2 часа назад

Фиби Уоллер-Бридж снимет фильм о Преисподней

Inc-News

Сценарист «Дряни» и «Убивая Еву» Фиби Уоллер-Бридж решилась на режиссерский дебют, которым станет экранизация романа «Подпишитесь здесь» Клаудии Люкс.

Фиби Уоллер-Бридж снимет фильм о Преисподней
Фото: Inc-NewsInc-News

В центре сюжета молодой человек по имени Пейот Трип, который в поте лица трудится сотрудником департамента сделок в Преисподней.

Однажды ему представился шанс получить повышение в Аду, но для этого ему нужно заставить одного очень влиятельного человека продать свою душу.

Сроки съемок и релиза пока не известны, также как и актерский состав. Но в любом случае проект на стрим-сервисе Amazon Prime Video.

Одновременно Фиби Уоллер-Бридж станет продюсером телевизионной версии романа, сценарий к которой напишет Трип.

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