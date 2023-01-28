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41 минуту назад

Стали известны победители 45-го кинофестиваля "Сандэнс"

Газета.Ru

Юбилейный 45-й кинофестиваль "Сандэнс" объявил имена своих лауреатов.

Стали известны победители 45-го кинофестиваля "Сандэнс"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гран-при Большого жюри фестиваля выиграла авторская криминальная драма "Тысяча и один" режиссерки А.В. Рокуэлл, одной из восьми женщин-постановщиц, принявших участие в конкурсе этого года.

Действия фильма "Тысяча и один" разворачивается в Нью-Йорке 90-х. Мать-одиночка похищает собственного 6-летнего сына из приемной семьи.

Приз зрительских симпатий получила драма "The Persian Version" режиссерки Мэриам Кешаварц.

В секции World Cinema Dramatic Competition главный приз забрала картина "Scrapper" британской дебютантки Шарлотты Риган. В центре сюжета — непростые отношения отца и дочери.

Приз за режиссуру в этой категории получила литовская постановщица Мария Кавтарадзе с фильмом "Slow".

В категории документального кино World Cinema Documentary Competition приз зрительских симпатий ушел документальной картине "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова.

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