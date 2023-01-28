Обзор фильма «Чон-и» — нового хита из Кореи

От автора «Поезда в Пусан».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Корейский кинематограф окончательно свёл мир с ума. Раньше мало кто знал о шедеврах вроде «Олдбоя», а теперь чуть ли не каждый проект собирает миллионы зрителей. «Паразиты» получили «Оскар», «Зов ада» напугал весь мир, а про «Игру в кальмара» слышали даже бабушки в российской глубинке.

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На этой волне преуспевают даже проходняки. Например, в хорроре «Мы все мертвы» не было ничего невероятного. Да, зомби страшные, сеттинг школы необычен для жанра, а следить за коварными подростками любопытно. Вот только этого мало для бешеного хайпа, а сериал всё равно возглавил чарты в 91 стране.

«Чон-и» от автора «Поезда в Пусан» и «Зова ада» — ещё один фильм на слуху, который не заслуживает настолько повышенного внимания. Хотя посмотреть его можно: как минимум ради приличной графики и достойного экшена.

Корейцы красиво мочат роботов

В «Чон-и» многообещающее начало. Авторы быстро рассказывают о мире будущего, где люди сбежали с Земли, построили в космосе колонии и тут же начали воевать между собой.

В центре сюжета великая воительница Чон-и. Она отправляется на важное задание — его-то и показывают в завязке. На даму нападает толпа роботов, которых очень красиво разносят. Чон-и пользуется гаджетами, метко стреляет и эффектно прыгает. Смотреть на это приятно.

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Секрет в постановке: авторы явно учили актрису драться и повторяли дубли, пока не получали идеальный результат. В итоге монтажные склейки не надоедают, а экшен эффектный. После недавних работ Marvel, которые шокируют рваным монтажом, драки в «Чон-и» восхищают.

Ещё и графика приличная. Авторы потратили скромные по меркам топовых картин $ 16 млн, но роботы и эффекты выглядят так, будто бюджет в разы выше. Для примера, на «Чебурашку» потратили всего на пару миллионов меньше, но графика там заметно хуже.

После такой завязки от «Чон-и» ждёшь крутого фильма про масштабную войну и сражения великих воинов. Вот только режиссёр резко меняет вектор: следующей драки придётся ждать до самого финала, а до этого мы будем смотреть семейную драму про отношения детей и родителей. И эта сторона «Чон-и» не так интересна.

В мире будущего тоже любят маму

Чон-и была великим солдатом. Она меняла ход войны, но однажды умерла. Теперь на основе её мозга учёные делают боевой ИИ. Будь у них целая армия роботов с сознанием и навыками Чон-и, конфликт быстро бы завершился. Вот только ИИ никак не пройдёт последнее испытание, без которого полноценное производство не начнут.

Драма в том, что учёных возглавляет дочь Чон-и. Именно она доводит разработку до ума и параллельно терзается сомнениями. Дама каждый день смотрит, как её мать убивают, мучают и воскрешают ради новых тестов. Гуманно ли это? Стоит ли игра свеч? Вокруг этих вопросов и крутится фильм.

Режиссёр быстро забывает про войну колоний и проблемы человечества. Сеттинг вообще не важен для фильма. Фокус именно на темах эксплуатации и любви.

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Увы, чтобы драма работала, нужны как минимум классные актёры. Но в «Чон-и» переигрывают почти все. Если местный босс по сценарию эксцентричный, то он постоянно корчит нелепые рожи и неестественно хохочет. А дочка Чон-и никак не обретёт покой из-за незакрытого вопроса с мамой. Поэтому она весь фильм ходит с кислым лицом и задумчиво смотрит вдаль. В фильме всего пара моментов, где дама выдаёт хоть какие-то интересные эмоции.

Убедительна только сама Чон-и. Она шутит, нагоняет грусть, сходит с ума от ярости и мило тоскует — в общем, хорошо отыгрывает интересного персонажа. Минус в том, что экранного времени у актрисы мало.

В итоге фильм идёт 98 минут, и большую часть хронометража занимает не крутой экшен, а посредственная драма. В сюжетах, выстроенных на темах отношений и философии, нет ничего плохого, но в «Чон-и» он не работает из-за странных персонажей и актёров.

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Только завязка и финал с весёлой дракой и решением центрального конфликта оставляют приятные впечатления. Но остальные 70 минут разочаровывают.

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«Чон-и» залетел на вершину чартов не из-за высокого качества. Просто его снял известный корейский режиссёр с солидным портфолио. Вот только незаслуженный успех вреден для кинематографа Южной Кореи. Зрители уже поставили «Чон-и» низкие оценки и, скорее всего, насторожённо отнесутся к следующему фильму из этой страны.

Понравилось

Классный экшен

Достойная графика

Не понравилось