Живописный дом для друзей в фильме «Чебурашка», где жил Гена — декорация, а надзорная башня и зимний сад были сняты на территории санатория Орджоникидзе в Кисловодске.

Кроме того, во время съемок не было такого жаркого солнца — это работа цветокорректоров. По словам актера Сергея Гармаша, который сыграл Гену, прохладная погода часто мешала съемочной группе.

— У нас было немало ночных сцен. Когда холодными ночами при температуре плюс пять нужно было изображать праздник, радость, лето и раздеваться, было чуть не по себе, — признался он.