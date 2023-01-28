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9 минут назад

Россияне назвали самые популярные фразы из комедий Гайдая

ТАСС

Российские телезрители чаще всего используют в повседневном общении фразу "Надо, Федя, надо" из комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая, 100-летие со дня рождения которого отпразднуют 30 января. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и компании "Медиалогия", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Россияне назвали самые популярные фразы из комедий Гайдая
Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

"Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия" к 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая выяснили, какие крылатые фразы из его фильмов стали самыми "живучими" до сих пор используются в повседневном общении даже спустя десятилетия после выхода на экраны.

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Для формирования рейтинга первоначально был проведен опрос аудитории: респондентам предлагалось назвать фразы из фильмов Гайдая, которые они помнят и любят, а затем по системе "Медиалогия" были выявлены наиболее часто используемые в повседневном сетевом общении цитаты", - прокомментировали ТАСС исследование в пресс-службе телеканала. Опрос проводился в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Лидером рейтинга самых популярных у зрителей крылатых фраз из фильмов Гайдая стало выражение "Надо, Федя, надо", которое произносит актер Александр Демьяненко в картине "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" - первом появлении артиста в роли комичного протагониста гайдаевских комедий. Только за последний год это выражение упоминалось почти 49 тыс. раз.

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика" - одна из самых популярных картин Гайдая, в год выхода фильм посмотрели порядка 70 млн человек.

"Образ Шурика Гайдай во многом списывал с себя - внешнее сходство с режиссером отчасти способствовало тому, что на эту роль взяли Демьяненко", - отметили собеседники агентства.

На втором месте по цитированию - фраза "Птичку жалко", сказанная Шуриком в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". За год количество ее упоминаний в соцсетях превысило 29 тыс.

"На съемках этой сцены Гайдай просил Демьяненко произносить фразу на разные лады во множестве дублей, пока не добился нужного ему результата. Актер уже даже не мог плакать - слезы высохли", - рассказали представители телеканала.

Замыкает топ-3 фраза "Красота-то какая. Лепота!", сказанная царем Иваном Грозным в исполнении Юрия Яковлева в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Она встречалось в соцсетях за год более 25,5 тыс. раз.

Также в рейтинг вошли выражения "Кто не работает, тот ест!" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика"), "Жить хорошо! А хорошо жить ещё лучше" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"), "Наши люди в булочную на такси не ездят" ("Бриллиантовая рука"), "Всё уже украдено до нас" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика"), "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть" ("Иван Васильевич меняет профессию"), "Дитям - мороженое, его бабе - цветы. Смотри, не перепутай!" ("Бриллиантовая рука"). Замыкает рейтинг фраза "Танцуют все!" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Леонид Гайдай (1923-1993) - российский режиссер и сценарист, народный артист СССР. Автор сценариев и режиссер фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Спортлото-82" и других. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.

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