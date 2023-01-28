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2 часа назад

Зрители перечислили самые популярные фразы из фильмов Гайдая

Мария Кимакович

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»» вместе с компанией «Медиалогия» в преддверии 100 лет со дня рождения режиссера, выяснили, какие цитаты из его фильмов люди чаще всего используют в жизни. Результаты опроса приводитТАСС.

Зрители перечислили самые популярные фразы из фильмов Гайдая
Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Самой употребляемой фразой среди зрителей оказалось выражение «Надо, Федя, надо» из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». За прошедший год ее употребили, согласно результатам опроса, более 49 тысяч раз.

Второе место занимает фраза «Птичку жалко» из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». В социальных сетях в 2022 году ее вспоминали более 29 тысяч раз.

Третьей по упоминанию стала фраза «Красота-то какая. Лепота!» из картины «Иван Васильевич меняет профессию». Ее употребили более 25 тысяч раз.

Случайная сцена из фильма «Бриллиантовая рука»

Среди других популярных фраз также выделили такие выражения: «Кто не работает, тот ест» («Операция "Ы" и другие приключения Шурика»), «Наши люди в булочную на такси не ездят» («Бриллиантовая рука»), «Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»), «Все уже украдено до нас» («Операция "Ы" и другие приключения Шурика"), «Танцуют все!» («Иван Васильевич меняет профессию»).

Ранее российский режиссер прокомментировал номинацию на «Оскар».

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