Зрители перечислили самые популярные фразы из фильмов Гайдая

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»» вместе с компанией «Медиалогия» в преддверии 100 лет со дня рождения режиссера, выяснили, какие цитаты из его фильмов люди чаще всего используют в жизни. Результаты опроса приводитТАСС.

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Самой употребляемой фразой среди зрителей оказалось выражение «Надо, Федя, надо» из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». За прошедший год ее употребили, согласно результатам опроса, более 49 тысяч раз.

Второе место занимает фраза «Птичку жалко» из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». В социальных сетях в 2022 году ее вспоминали более 29 тысяч раз.

Третьей по упоминанию стала фраза «Красота-то какая. Лепота!» из картины «Иван Васильевич меняет профессию». Ее употребили более 25 тысяч раз.