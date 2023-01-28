Как в Сочи проходили съемки фильма "Легкое знакомство"

В пятницу в Сочи стартовала премьера российского фильма "Легкое знакомство", который выйдет в широкий прокат со 2 февраля. Корреспондент "РГ" одной из первых посмотрела драму, пообщалась с известными актерами и режиссером, ставшим соавтором сценария и генеральным продюсером, а также узнала, как на курорте проходили съемки кинокартины.

Фото: Кадр из фильма "Легкое знакомство" Кадр из фильма "Легкое знакомство"

В основу сценария фильма "Легкое знакомство" легла одноименная пьеса драматурга Валентина Красногорова, автора более 60 пьес, которые ставили ведущие отечественные режиссеры - Георгий Товстоногов, Лев Додин и Роман Виктюк.

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У режиссера было много споров с автором пьесы, который хотел практически полностью перенести ее текст на экран и оставить те же две локации - в ресторане и номере отеля, что и в камерной театральной постановке. Однако желание наполнить картину киношной атмосферой все же взяло верх, поэтому кинематографисты переместили историю из номера отеля в город, на улицы Сочи.

- В пьесе Валентина Красногорова действие происходит всего в двух локациях: в ресторане и номере отеля, - рассказал Александр Крестников. - Конечно, дождь или вьюга за окном могут подчеркнуть одиночество героев. Показать их душевный неуют. Но ведь на курорте, во время праздника, когда вокруг веселятся люди, взрываются фейерверки, ты порой чувствуешь одиночество еще острее. Именно поэтому мы решили снимать картину в курортном городе.

К сожалению, сегодня не так просто найти интересный сценарий. Я не большой поклонник театра, но, когда посмотрел эту пьесу, меня она сразу привлекла своим тонким психологизмом, ироничностью, интереснейшими диалогами. В ее основе - отношения всего двух персонажей. Он и Она пытаются найти путь друг к другу. Сегодняшние правила жизни подразумевают общение набегу, мы постоянно спешим, у нас нет времени остановиться и просто поговорить - даже с самыми близкими людьми.

По словам режиссера, одной из особенностей съемок фильма в Сочи было то, что он "оказался очень коммерциализированным городом - за каждый пятачок, на котором происходили съемки, приходилось платить немыслимые деньги". Бюджет кинокартины составил более 65 миллионов рублей.

- Фактически благодаря съемкам "Легкого знакомства" наконец-то в летний сезон в городе заработал легендарный сочинский фуникулер, для которого много месяцев не могли найти компанию-оператора, - продолжил Александр Крестников. - Там было необходимо отснять несколько сцен с участием главных героев, и нам удалось это сделать.

Кстати, была даже мысль дать фильму название "Некурортное знакомство". На отдыхе ведь обычно ищут легких приключений, а в картине, получается, все наоборот. "Сочи для меня, кстати, знаковый город. Именно здесь в свое время я сделал предложение своей супруге … Поэтому, где, как ни здесь, мне было снимать любовную историю!" - посчитал режиссер.

- Сложность одна - всего два героя в картине, - объяснил Дмитрий Орлов. - Это трудная задача для артистов, нужно, чтобы все время был интерес, что требовало большой отдачи. В Сочи я снимался в кино впервые. Раньше играл здесь в спектаклях, но был максимум несколько дней. А так, чтобы месяц пожить…

Как считает актер, этот фильм не о психологии как науке, он о страстях, эмоциях, страхе, выборе, неуверенности, разочарованиях прошлого. О том, чтобы задуматься: ваше счастье рядом - все, что вам нужно, находится на расстоянии вытянутой руки, просто стоит довериться жизни и человеку перед тобой.

Лиза Климова поддержала своего коллегу: - Это кино на двоих, поэтому очень сложно держать зрителя. Когда мы приехали на досъем в сентябре на один день, я заболела (тогда уже была в положении, не могла пить таблетки) и всей команде пришлось меня ждать четыре дня. Тогда снимали поцелуй на глубине в море, в холодной воде.

Как отметила бригадир актеров массовых сцен и актриса второго плана Тамара Гуляева, в массовке этого фильма участвовали примерно 200 человек.

- Я сыграла отдыхающую, которая пришла на фиш-массаж, и принимала процедуру рядом с главными героями, - вспомнила она. - Фильм снимали на центральной приморской набережной, в парке "Ривьера", а также в одном из отелей. Съемки проходили в апреле и мае прошлого года, можно сказать, налегке. Пожалуй, единственная трудность - снимали лето, а на улице было прохладно и приходилось просить людей, попавших в кадр, временно снять куртки и немного померзнуть.