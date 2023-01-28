"Чебурашка" заработал больше 5,5 миллиарда рублей

Сборы семейного российского кинофильма "Чебурашка" перешагнули отметку 5,5 миллиарда рублей. На это указывают данные Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картина заработала 500 миллионов за шесть дней: 22 января ее общая касса составляла 5 миллиардов рублей.

"Чебурашка" — первая картина в истории наблюдений, кассовые сборы которой достигли 5 миллиардов рублей. Фильм также впервые в истории российского проката заработал более 4 миллиардов рублей.

На производство проекта студия Yellow, Black and White, платформа Start, "Союзмультфильму", а также телеканалы "Россия 1" и СТС потратили 850 миллионов рублей. Это семейный фильм Дмитрия Дьяченко — режиссера "Последнего богатыря". "Чебурашка" — ремейк советского мультфильма по произведениям Эдуарда Успенского.