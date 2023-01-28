Игорь Гром против Призрака: анонсирован сиквел «Майор Гром: Игра»

В ходе Bubble Comics Con 2023 создатели состоялся анонс нового фильма о комиксовом герое Майоре Громе. Нас ждёт продолжение «Майор Гром: Игра», действие которого будет разворачиваться после финала фильма «Майор Гром: Чумной доктор». После победы над злодеем на майора Грома свалилась неожиданная популярность, и он практически превращается в суперзвезду. Но внезапно на горизонте появляется совершенно новый суперзлодей по прозвищу Призрак. В продолжении Майор Гром приблизится к образу реального супергероя. Его начнут узнавать на улицах, у него появятся фанаты, журналисты будут толпиться вокруг уже не совсем простого петербургского полицейского, и мы посмотрим, как популярность на него повлияет, какие враги появятся у Грома, и сможет ли он со всем этим справиться. Нашему герою предстоит пройти огонь, воду и медные трубы. Огонь в “Чумном докторе” он уже прошёл, пришла пора новых испытаний, и появится новый злодей, угрожающий городу Артём Габрелянов, продюсер и сценарист К своим ролям в новом фильме вернутся Тихон Жизневский (Игорь Гром), Алексей Маклаков (начальник полиции Фёдор Прокопенко) и Александр Сетейкин (Дмитрий Дубин). К ним присоединилась Любовь Аксёнова, она сыграет независимую журналистку Юлию Пчёлкину. В киновселенной Грома появятся также персонажи из других комиксов Bubble. Над сценарием «Майор Гром: Игра» работали Артём Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер, и он уже завершён. Съёмки должны начаться в марте, режиссером-постановщиком остаётся Олег Трофим. Напомним, что фильм «Майор Гром: Чумной доктор» вышел в прокат в апреле 2021 года, он занял третье место на Кинопоиске по просмотрам за всю историю. На Netflix фильм попал в десятку самых просматриваемых в 65 странах, включая Россию. А в 2023 году мы увидим приквел «Гром: Трудное детство», он расскажет о событиях за 20 лет до первого фильма.