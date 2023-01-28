Постапокалиптический мультфильм "Формула воды" выйдет в ноябре

Постапокалиптический мультфильм "Формула воды" выйдет в кинотеатрах в ноябре. Об этом сообщила директор производства "Союзмультфильма" Анна Морякова на фестивале Bubble Comics Con.
"Формула воды" — это фильм, который делается на игровом движке Unreal [Engine]. В России никто не делает практически таких фильмов, мы выпустили "Чинк — хвостатый детектив", он сделан в такой же технике. Собственно, "Формула воды2 — это второй фильм, который мы делаем в такой технике", — объяснила Морякова.
"Формулу воды" создали кинокомпания "Союзмультфильма" и студия Magic Factory совместно с художниками студий Disney и DreamWorks. Главная героиня мультфильма борется с криминальным лидером, который контролирует запасы питьевой воды на планете. Действие происходит в период постапокалипсиса, когда планета почти полностью покрыта океаном.
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