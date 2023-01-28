Постапокалиптический мультфильм "Формула воды" выйдет в ноябре

"Формула воды" — это фильм, который делается на игровом движке Unreal [Engine]. В России никто не делает практически таких фильмов, мы выпустили "Чинк — хвостатый детектив", он сделан в такой же технике. Собственно, "Формула воды2 — это второй фильм, который мы делаем в такой технике", — объяснила Морякова.