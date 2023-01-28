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1 час назад

Вырезанная сцена из фильма Marvel, которая меняет сюжет: видео

Мария Каткова

После съемок любого фильма у команды остается масса отснятого материала, который не вошел в финальную версию картины. Так случается из-за того, что порой режиссеры и сценаристы готовят слишком много материала, который не укладывается в хронометраж, из-за чего его приходится в буквальном смысле “резать”. Иногда одна вырезанная сцена может многое объяснить и сделать понятным неожиданный сюжетный поворот, а, возможно, и вовсе изменить смысл.

Блогер рассказал в TikTok о вырезанной сцене из фильма “Невероятный Халк”, которая меняет ход сюжета. Создатели фильма приняли решение вырезать сцену, в которой ученый Брюс Беннер хотел убить Халка. Также в этой сцене можно было увидеть замороженное тело Капитана Америки. Эдвард Нортон, исполнивший роль Халка, и режиссер монтажа Луи Летерье долгое время вели переговоры с продюсерами о хронометраже фильма: они просили, чтобы длительность фильма составляла 135 минут, но продюсеры настаивали на двухчасовой версии фильма. В споре победили продюсеры, поэтому фильм длится 120 минут, а сцена так и не вошла в финальную версию.

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Подробнее о вырезанной сцене из фильма “Невероятный Халк” смотрите в видео.

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