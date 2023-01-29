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2 часа назад

Стало известно, какие случаи из жизни Гайдая были показаны в его комедиях

Мира Маркина

Историк и журналист Валерий Бурт перечислил реальные истории из жизни великого режиссера Леонида Гайдая, которые были показаны в комедиях мастера. Его слова передает издание "Мослента".

Какие случаи из жизни Гайдая были показаны в его комедиях
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Как утверждает Бурт, одна из самых известных фраз, прозвучавших в картинах Гайдая, – "Огласите весь список, пожалуйста!" вовсе не выдумана автором. В годы его воинской службы произошла почти идентичная ситуация, что и в сцене комедии: к солдатам приехал офицер и начал расспрашивать, кто из них пойдет в артиллерию, кто на флот, а кто – в пехоту, а Гайдай на все эти вопросы смело выкрикивал: "Я!". На что офицер не выдержал и заявил: "Да подождите вы! Дайте огласить весь список!"

Зрители перечислили самые популярные фразы из фильмов Гайдая

Но это не единственный жизненный случай, который отразил в кино Гайдай.

«Например, на экзамене во ВГИКе он читал стихотворение Ярослава Смелякова "Хорошая девочка Лида". Его же декламировал Шурик, главный герой "Операции "Ы""», — рассказал историк.

Напомним, что 30 января исполнится 100 лет со дня рождения великого режиссера, чьи комедии до сих пересматривают с огромной любовью.

Ранее "Рамблер" рассказывал о пяти главных комедиях 2023 года.

Фильмы,Операция "Ы",Ярослав Смеляков,Леонид Гайдай,
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