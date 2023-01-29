Какие случаи из жизни Гайдая были показаны в его комедиях

Как утверждает Бурт, одна из самых известных фраз, прозвучавших в картинах Гайдая, – "Огласите весь список, пожалуйста!" вовсе не выдумана автором. В годы его воинской службы произошла почти идентичная ситуация, что и в сцене комедии: к солдатам приехал офицер и начал расспрашивать, кто из них пойдет в артиллерию, кто на флот, а кто – в пехоту, а Гайдай на все эти вопросы смело выкрикивал: "Я!". На что офицер не выдержал и заявил: "Да подождите вы! Дайте огласить весь список!"