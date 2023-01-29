Умер создатель образов Мамонтенка и крошки Енота

Советский и российский художник-мультипликатор Вячеслав Назарук, который нарисовал кота Леопольда и Мамонтенка, умер на 82 году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

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"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и мн.др. Вячеслав Назарук", — написал он на своей странице в соцсетях.

Прощаться с Назаруком будут 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он создал персонажей многих известных мультфильмов. Назарук также известен как книжный иллюстратор и живописец. Среди исторических полотен, которые он написал, "Ледовое побоище" и триптих "Слово о полку Игореве".