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3 часа назад

Умер создатель образов Мамонтенка и крошки Енота

Мира Маркина

Советский и российский художник-мультипликатор Вячеслав Назарук, который нарисовал кота Леопольда и Мамонтенка, умер на 82 году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Умер создатель образов Мамонтенка и крошки Енота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и мн.др. Вячеслав Назарук", — написал он на своей странице в соцсетях.

Прощаться с Назаруком будут 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он создал персонажей многих известных мультфильмов. Назарук также известен как книжный иллюстратор и живописец. Среди исторических полотен, которые он написал, "Ледовое побоище" и триптих "Слово о полку Игореве".

В 1985 году за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде художник получил Госпремию СССР. Студия Disney приглашала его читать лекции по теории рисунка, живописи и композиции.

Фильмы,Крошка Енот,Мама для мамонтенка,Сергей Капков,
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